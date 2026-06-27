Centro Sport Abbadia, rinnovato il Consiglio direttivo: confermato Luca Donato alla presidenza

Confermata la fiducia a Luca Donato. Nel nuovo Consiglio entrano Camilla Elia, Paolo Bertarini e Xavier Madama
ABBADIA LARIANA – Si rinnova il Consiglio direttivo del Centro Sport Abbadia, che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni. L’assemblea ha confermato alla presidenza Luca Donato, chiamato a proseguire il lavoro svolto finora insieme a una squadra in parte rinnovata e caratterizzata dall’ingresso di nuovi volontari.
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