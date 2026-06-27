Centro Sport Abbadia, rinnovato il Consiglio direttivo: confermato Luca Donato alla presidenza

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Luca Donato
Luca Donato

Confermata la fiducia a Luca Donato. Nel nuovo Consiglio entrano Camilla Elia, Paolo Bertarini e Xavier Madama

ABBADIA LARIANA – Si rinnova il Consiglio direttivo del Centro Sport Abbadia, che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni. L’assemblea ha confermato alla presidenza Luca Donato, chiamato a proseguire il lavoro svolto finora insieme a una squadra in parte rinnovata e caratterizzata dall’ingresso di nuovi volontari.

Fanno parte del nuovo Consiglio direttivo: Camilla Elia, Paolo De Battista, Luca Donato, Gaetano Elia, Domenico Elia, Roberto Proserpio, Xavier Madama, Paolo Bertarini e Marco Proserpio.

Tra le novità spiccano i tre nuovi ingressi di Camilla Elia, Paolo Bertarini e Xavier Madama. A supporto dell’attività del gruppo collaboreranno inoltre Giulia Polandi e Andrea Dell’Orto, indicati come aiuti esterni ma destinati a lavorare a stretto contatto con il Consiglio.

Un rinnovamento che punta a valorizzare entusiasmo e nuove energie. “C’è una bella aria di gioventù, volontà e idee”, sottolinea il presidente Luca Donato, riconfermato alla guida del Centro Sport Abbadia.

Il primo obiettivo del nuovo direttivo sarà quello di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni. A breve è previsto un incontro con la Curia e con l’Amministrazione comunale per affrontare i prossimi passaggi organizzativi e definire le prospettive future dell’associazione.

Tra gli appuntamenti già in calendario figura La Remada, manifestazione organizzata dal Centro Sport Abbadia, in programma domenica 19 luglio al Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana. L’evento rappresenterà uno dei primi impegni del nuovo direttivo, che sarà poi chiamato a programmare tutte le attività del prossimo anno sportivo.

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