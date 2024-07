Cesarini e Rodini, campionesse olimpiche, protagoniste alla “Remada” di Abbadia

Federica Cesarini e Valentina Rodini, oro a Tokyo 2020,

prime al traguardo sul Quattro di coppia di Lecco

Quest’anno alla Remada si sono cimentate 42 imbarcazioni, con 68 partecipanti

ABBADIA – Si è svolta oggi, domenica 21 luglio, la tradizionale Remada, manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia organizzata dal Centro Sport

Abbadia, cui il Comune di Abbadia offre il suo patrocinio.

Per l’occasione, il paese ha avuto l’onore di ospitare due atlete di altissimo

livello, Federica Cesarini e Valentina Rodini, medaglie d’oro a Tokyo 2020 sul Due

di coppia Pesi leggeri. Le due hanno partecipato alla Remada sul Quattro di

coppia della Canottieri Lecco in virtù dell’amicizia che le lega a Laura Meriano ed

Elisa Arcara, sviluppata durante la recente partecipazione alla gara di Dragon

Boat in Cina in rappresentanza della gloriosa società bluceleste.

L’equipaggio improvvisato per oggi, fortissimo, è arrivato primo sul traguardo

collocato nello specchio d’acqua davanti al giardino parrocchiale (partenza,

come sempre, al Parco Ulisse Guzzi), con il tempo di 30′.

Alle spalle delle ragazze il K4 maschile della Canottieri Lecco (31′) e l’Otto della Canottieri Moto Guzzi (32′).

Il più anziano iscritto è risultato Pierfranco Filipponi, classe 1941 del Gruppo

sportivo Sottocosta; il più giovane Riccardo Riva del 2013. Il premio per il gruppo

più numeroso è andato alla Canottieri Moto Guzzi, presente con 16 atleti.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA