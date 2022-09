Colico. Giro dei Montecchi: trionfano Acerboni e Zugnoni

COLICO – Dopo due anni di stop forzato è tornato il Giro dei Montecchi, la gara podistica non competitiva di otto chilometri a passo libero, per bambini, famiglie ed atleti agonistici. Una 14esima edizione con quasi 300 persone ha visto trionfare Giovanni Zugnoni (G.P. Santi Nuovo Olonio) con il tempo di 27’36”, precedendo Massimiliano De Bernardi 28’05”,

Francesco Mascherpa 28’50”, Graziano Zugnoni 29’06” e Fabio Canclini 29’24”.

Giovanni figlio d’arte di Graziano Zugnoni, vincitore dei Montecchi negli anni 2010, 2012 e 2014, ha sbaragliato il campo con una super-prestazione dominando fin dalla partenza. Il primato della manifestazione è di 26’42” stabilito nell’edizione 2017 dal kenyanao Kosgei è rimasto imbattuto.

Nella gara femminile prima al traguardo con il tempo di 33’04” Nicole Acerboni dell’Atletica Bracco di Milano che ha preceduto Simona Fazzini 37’14” e Giada Feloi con il tempo di 37’30”.

La competizione colichese ha rispettato ogni previsione confermandosi una gara di contenuti tecnici di altissimo livello, schierando allo start alcuni campioni a livello nazionale.

Madrina della manifestazione e starter d’ eccezione delle due gare è stata Beatrice Colli fresca campionessa del Mondo dell’arrampicata Speed a Dallas (Usa) categoria under 20 e promessa a livello Nazionale della specialità dell’arrampicata speed.

Ospite d’eccezione, invece, il premanese Tita Lizzoli campione del mondo di corsa in montagna negli anni ottanta e fresco scrittore con “Pochi secondi”. Libro autobiografico che racconta le tante corse in montagna, agonistiche e non, i momenti di gloria da atleta e le sofferenze causate da un terribile incidente mentre si stava allenando.

L’ormai classico percorso storico-naturalistico è immerso nel verde e di inimitabile bellezza: partenza in zona parco giochi, lungo Adda, Pian di Spagna, Forte Fuentes, fortezza spagnola costruita nel XVII secolo, Forte Montecchio, fortezza della prima guerra meglio conservata in Europa, ritorno alla tensostruttura del parco giochi.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Colico è stata organizzata dall’ associazione sportiva Runners Colico, fondata nel 2007, composta da un duecento soci ed atleti, impegnata durante l’anno in numerose gare a livello locale e nazionale.

Molto felice della sua prestazione il campione Giovanni Zugnoni: “Ci tenevo molto a questa gara dove mio padre ha trionfato per tre volte. Sono partito molto forte e fin dalle prime battute le gambe giravano molto bene e sono riuscito a guadagnare un po’ di terreno in pianura. Vantaggio che ho incrementato nella prima discesa dopo il forte Fuentes e che mi ha permesso di controllare la gara fino alla fine”.

Grande partecipazione anche per il Memorial Tosarini, giunto alla decima edizione. Quest’anno dedicato anche a Giuseppina moglie di Adriano, figura sempre presente alla manifestazione del Giro dei Montecchi, scomparsa lo scorso mese di luglio.

Un premio speciale è stato consegnato dai Runners Colico ai figli Ilario, Alberto ed Aldo in memoria dei due genitori.

Grande soddisfazione per il presidente dei Runners Colico Paolo Brambilla: “Siamo molto contenti dell’ottima partecipazione di concorrenti nelle due gare previste. L’importante era ripartire dopo due anni di stop forzato. E’ stata molto competitive la gara deglia adulti ovvero il Giro dei Montecchi, La vittoria di Giovanni Zugnoni era pronostica ma il tempo che ha realizzato è veramente impressinante. Un doveroso ringraziamento ai numerosi sponsors che hanno permesso l’ottima riuscita dell’evento. Si ringrazia inoltre la Protezione Civile, Il Moto club Colico, la Croce Rossa, l’ Aido , gli amici di Laghetto, la Polisportiva Laghetto, la Pro Loco di Colico ed in particular modo il presidente Tullio Cristini e Massari Rossana speaker dell’evento” .

Da segnalare anche per quest’anno il sodalizio con il gruppo comunale dell’Aido di Colico che ha avuto modo di informare tutti i partecipanti e i numerosi spettatori sulla sua preziosa attività di sensibilizzazione e di consegnare, attraverso i suoi rappresentanti Olga Paggi e Combi Andrea il trofeo Aido, quest’anno due bellissime sculture in legno donate da Alan Riva, ai primi classificati, Zugnoni Giovanni in campo maschile, ed alla campionessa Acerboni Nicole per la categoria femminile.

A tutti i partecipanti e ai tanti spettatori appuntamento alla prossima edizione ovvero la quindicesima edizione già in agenda per il 17 settembre 2023.