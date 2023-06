Colico. Karolina Galli è campionessa italiana di ginnastica aerea

La giovanissima atleta vince nella specialità del cerchio aereo

Eccellente performance a Bologna al Campionato Italiano di ginnastica aerea Posa-Aics

BOLOGNA – Karolina Galli vince a Bologna il Campionato Italiano di ginnastica aerea Posa-Aics nella categoria Junior 10-14 anni per la specialità del cerchio aereo: la ginnasta di Colico, peraltro la più giovane della sua categoria, si impone con una performance eccellente che le è valsa da parte della qualificata giuria il punteggio più alto non solo nella sua categoria, ma addirittura a livello assoluto.

Una prestazione incredibile che ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico presente al palazzetto Corticelli di Bologna: sulle note del valzer dei fiori di Tchaikovsky, Karolina ha eseguito alla perfezione tutti gli elementi obbligatori della routine in un esercizio che, in poco più di 3 minuti, ha saputo valorizzare le peculiarità di una disciplina giovane ma molto coinvolgente.

“Sono molto contenta prima di tutto perché ho svolto il mio esercizio proprio come volevo farlo e poi, ovviamente, per il risultato ottenuto: vincere il Campionato Italiano è qualcosa di indescrivibile! – ha detto Karolina Galli – Non posso che ringraziare mia mamma che, oltre ad essere la mia allenatrice, mi aiuta e incoraggia in ogni momento, anche quando le cose a volte non vanno per il verso giusto”.