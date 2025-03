Corsa del Viandante 2025: vincono Luca Lafranconi e Nives Carobbio

Un successo: oltre 200 partecipanti

Quest’anno, dopo la deviazione per frana del 2024, ripristinato il percorso storico

ABBADIA LARIANA – Sono stati 209 i partecipanti alla 19^ edizione della Corsa del Viandante, tradizionale gara di corsa in montagna di 10 chilometri aperta a tutti che si disputa con partenza sul lungolago di Abbadia e traguardo nei pressi della palestra comunale, dopo il suggestivo e impegnativo passaggio lungo i sentieri sopra il centro abitato. Quest’anno, dopo la deviazione per frana del 2024, ripristinato il percorso storico.

Impeccabile, come sempre, l’organizzazione del comitato promotore dell’evento sportivo, patrocinato da Comune di Abbadia Lariana, Pro Loco Abbadia e Asd Team Pasturo.

Ancora una volta Falchi Lecco protagonisti a livello maschile, con la vittoria di Luca Lafranconi, tempo di 39’32”, a bissare il successo del 2024 (fu anche terzo nel 2019). Alle sue spalle Simone Paredi dell’Atletica Pidaggia in 40’35”. Terzo Andrea Riva, di Abbadia, con il tempo di 42’08”.

Nives Carobbio (Atletica Paratico) – seconda un anno fa e nel 2023 – ha conquistato il primo posto nella classifica femminile con il crono di 50’04”, davanti a Chiara Fumagalli (Bocia Verano, già due volte vincitrice in passato) in 50’52” e Raluca Lungu in 53’35”.

Tra le curiosità da segnalare anche la partecipazione del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.