Corsa in montagna, Bonanomi e Brambilla vincono la Lierna-Alpe di Lierna

Vincono Bonanomi e Brambilla (che stabilisce il nuovo record femminile)

Successo per la tradizionale corsa organizzata dalla Pro Loco di Lierna

LIERNA – Sole, sport e passione gli ingredienti della gara di corsa in montagna Lierna-Alpe di Lierna targata dalla locale Pro Loco. La tradizionale manifestazione è andata in scena ieri, domenica e ha visto al via una settantina di atleti.

A vincere la gara maschile è stato Paolo Bonanomi (Asd Falchi Lecco) con un tempo di 45’e 06”, seguito da Simone Paredi (Atletica Pidaggia 1528) con 45′ e 33 ” e da Andrea Rota (Osa Valmadrera) 48′ 19”.

Nuovo record femminile firmato da una super Martina Brambilla (Vam Race) che ha tagliato il traguardo in 52′ 48”, seguita da Rappezzi Fabiana (Osa Valmadrera) 57′ 23” e da Marta Cereda (Geko K Team) 58′ 48”.

CLASSIFICA GENERALE

1- Paolo Bonanomi (ASD Falchi Lecco) 45,06

2- Simone Paredi (Atletica Pidaggia 1528) 45,33

3- Rota Andrea (OSA Valmadrera) 48,19

4- Adriano Ticozzelli (Team Pasturo) 48,19

5- Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco) 49,14

6- Francesco Canclini (Daini Carate Brianza)

7- Marco Lafranconi (ASD Falchi Lecco)

INDIVIDUALE FEMMINILE

1- Martina Brambilla (VAM Race) 52,48 “Record femminile del tracciato”

2- Fabiana Rappezzi (OSA Valmadrera) 57,23

3- Marta Cereda (GEKO K TEAM) 58,48

4- Nastrut Basilica (Team Pasturo) 01.01.34

5- Martina Bilora (GEKO K TEAM) 01.02.43