Corsa in montagna, domenica torna la Lierna-Alpe Lierna con la Pro Loco

Domenica 25 agosto si correrà la decima edizione

Partenza alle ore 9 da via Papa Giovanni XXIII

LIERNA – E’ tutto pronto per la decima edizione della gara di corsa montagna Lierna-Alpe di Lierna, con partenza da via Papa Giovanni XXIII presso la Casa delle Associazioni (vicino al campo sportivo) e arrivo all’alpeggio Alpe di Lierna con un percorso lungo 6 km con 1000 mt di dislivello.

La gara si svolgerà la prossima domenica 25 agosto: per tutti i partecipanti è previsto il pacco gara e al termine un rancio alpino.

E’ previsto un premio per i vincitori delle diverse categorie e special bonus a chi abbassa i record in corso, attualmente 42’53” quello maschile e 54’58” quello femminile.

Costo iscrizione 15 euro da effettuare in loco prima della gara, a partire dalle ore 8.

La partenza è prevista alle ore 9. Spettatori, supporters e appassionati possono arrivare all’alpe per accogliere i partecipanti, anche in elicottero in partenza da Lierna, e approfittare a loro volta del rancio alpino per la tradizionale Festa dell’Alpe di Lierna.

