Una nuova impresa per l’atleta lecchese in gara alla 10 km di Torino

Raineri batte il vecchio primato italiano della gara in categoria Master 45

TORINO- Non finisce più di stupire e alla soglia del suo 46° compleanno (21 maggio), Davide Raineri, nella 2^ edizione della T-Fast di domenica, con 30’33” manda in soffitta il vecchi primato italiano della categoria Master 45 di Angelo Carosi che con 30’51”” resisteva dal 2010.

La manifestazione internazionale di corsa su strada di 10 km che si è corsa a Torino e che ha visto la vittoria di Omar Bouamer atleta di nazionalità italiana e di origini marocchine che taglia il traguardo in 29’50” precedendo Birir Kipkorir per il Kenia secondo in 29’54” e l’azzurro Riccardo Mugnosso del DK Runners Milano bronzo in 30’03”.

Ottavo primato italiano del lecchese.

Davide che si allena a Dervio seguito da Claudio Tagliabue, veste i colori sociali della Cs San Rocchino Brescia e lavora nella Pol.Fer , atleta di belle prospettive in gioventù ma che dopo essersi arruolato nelle FFOO fu costretto ad abbandonare una promettente carriera per problemi fisici e mancanza di stimoli, sembra aver intrapreso una nuova strada, quella della sua seconda giovinezza e supportato da un fisico integro, sta riscrivendo la storia dei primati nazionali nella categoria di appartenenza, ora la Master 45.

E così anno dopo anno stanno cadendo sotto i suoi colpi i primati delle distanze del mezzo fondo e fondo, già suoi quello degli 800 outdoor con 1’57”76 (Cantù 2018), 1500 outdoor con 3’54”09 (Saronno 1978) e indoor con 3’59”22 (Ancona 2019), quello dei 3000 Outdoor con 8’27”50 (Romano di Lombardia (2018) e indoor con 8’32”71 (Padova 2019), quello dei 10000 con 30’23”88 (Rodengo Saiano 2018) e ora anche quello dei 10km su strada con 30’33” (Torino 2019), e per finire la ciliegina sulla torta col record europeo del miglio ottenuto con 4’16”6 (Carate Brianza 2018).

La stagione è appena iniziata e se il buongiorno si vede dal mattino, siamo sicuri che anche quest’anno sarà una bella giornata.

I risultati dei lecchesi a Torino

A Torino in gara per i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Michele Azzoni che si piazza al 32° posto in 32’44”, Mario Buzzella 107° per l’Us Derviese in 35’54”, Ilaria Dal Magro dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 128^ assoluta e 8^ al femminile con 36’37”.