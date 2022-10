Circa 800 i corridori pronti a sfidarsi vicino al lago

Partenza degli atleti prevista alle ore 10.30, anticipata da una sfilata di presentazione dal Comune al Palasole. Attenzione alla viabilità

BELLANO – Tutti sulla linea di partenza questa domenica, 16 ottobre, per vivere la decima edizione del Campionato Nazionale CSI di corsa su strada. Una giornata all’insegna dello sport ma anche un’occasione per scoprire il territorio di Bellano, che ospiterà la competizione.

Gli atleti in gara si disporranno sulla linea del via situata a poca distanza dal lago alle ore 10.30. Prima della partenza dei partecipanti, alle ore 9.00, un momento sarà dedicato all’inno, all’alzabandiera e alla sfilata dal Palazzo Comunale al Palasole. Le premiazioni avranno luogo sempre al Palasole alle ore 13.30.

Circa 800 i corridori attesi, di cui 403 con meno di 15 anni appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi e cadette, testimonianza del forte impegno associativo in favore dell’attività sportiva giovanile. 558 provengono solo dalla Lombardia, mentre i restanti arrivano da altre otto regioni italiane. Saranno invece 64 le Società Sportive presenti e pronte a difendere i colori di 21 comitati CSI.

Tra le delegazioni più nutrite risultano le tre favorite per la vittoria in classifica generale: i campioni in carica trentini della U.S. 5 Stelle Seregnano, primi un anno fa a Cernusco sul Naviglio, i vicecampioni 2021, ossia gli atleti di casa desiderosi di rivincita del C.S.C. Cortenova Lecco, e i “diavoli rossi” valtellinesi del G.S. CSI Morbegno, lanciatissimi dopo aver vinto il titolo regionale CSI di specialità nei giorni scorsi.

Il comitato di Sondrio schiererà al via 61 atleti, i gialloblu lecchesi parteciperanno con 59 concorrenti, mentre le frecce dell’Alta Valsugana arriveranno in 59 dal Trentino. Altre tre squadre lecchesi in pista saranno Team Pasturo, Virtus Calco e Premana, che presenteranno nel complesso più di 35 concorrenti.

Variegate le lunghezze dei percorsi, che andranno dai 900 metri degli esordienti ai 7 mila metri dei seniores, juniores, amatori con tre circuiti di diversa misura: 350 metri il corto, 1,3 km il giro medio e 1,7 km il lungo.

Gli atleti avranno l’opportunità di sfidarsi all’interno del percorso cittadino circondati da una cornice paesaggistica unica, passando dal lungolago e attraversando i ponti sopra il torrente Pioverna, sfrecciando accanto ai monumenti religiosi e civili più rilevanti del paese. Per far apprezzare con più tranquillità le perle di Bellano, sarà possibile per gli iscritti visitare gratuitamente l’Orrido nel pomeriggio di domenica.

Bellano non è nuova a iniziative legate alla corsa su strada: è recente l’ospitata di due gare regionali, nel 2017 e nel 2019, che hanno riscosso grande successo sia in termini di partecipazione che di organizzazione.

La manifestazione vanta il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia oltre al patrocinio della Provincia di Lecco. Di grande rilievo la partnership con l’Amministrazione comunale di Bellano, che non ha fatto mancare il proprio sostegno all’iniziativa. Vista la portata dell’evento una corsia della strada provinciale sarà esclusivamente dedicata alla competizione, mentre nell’altra corsia sarà organizzato un doppio senso di marcia regolato da semafori e sorvegliato da vigili urbani.