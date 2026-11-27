Il 27 novembre 1956, a soli 19 anni, conquistava il titolo olimpico con il quattro con della Canottieri Moto Guzzi

Una vittoria nata sul Lario, anche grazie all’ingegno di Giulio Cesare Carcano. Il ricordo del Comune di Colico e della società mandellese

COLICO/MANDELLO – Aveva soltanto 19 anni, Romano Sgheiz, quando il 27 novembre 1956 attraversò per primo il traguardo olimpico sulle acque del lago Wendouree, in Australia. Da Colico, dove era nato, era arrivato fino a Melbourne con i compagni della Canottieri Moto Guzzi di Mandello. Quel giorno non vinse soltanto una medaglia: entrò nella storia dello sport italiano, a bordo di un’imbarcazione sulla quale anche l’ingegno nato sulle sponde del Lario aveva lasciato il proprio segno.

Settant’anni dopo, quella vittoria continua a essere motivo d’orgoglio per entrambe le comunità. Oggi, venerdì 27 novembre, il Comune di Colico e la Canottieri Moto Guzzi hanno voluto ricordare l’anniversario di un’impresa che portò cinque giovani atleti italiani sul gradino più alto del podio olimpico. “Oggi, a 70 anni da quella finale, il Comune di Colico ricorda con orgoglio il suo campione e una pagina di storia dello sport italiano che porta anche il nome della nostra Comunità”, si legge nel messaggio diffuso dall’Amministrazione comunale.

Era il 27 novembre 1956 quando il quattro con azzurro si presentò alla finale olimpica sul lago Wendouree, a Ballarat, nei pressi di Melbourne. A comporre l’equipaggio erano Franco Trincavelli, Angelo Vanzin, Romano Sgheiz e Alberto Winkler, con Ivo Stefanoni al timone. Tutti provenivano dalla Canottieri Moto Guzzi, una società che aveva già scritto pagine importanti nella storia del canottaggio italiano.

La gara fu combattuta. Gli azzurri partirono forte, imponendo subito il proprio ritmo, ma dovettero fare i conti con la resistenza dell’equipaggio svedese, capace di riportarsi più volte al loro fianco. A fare la differenza fu l’ultimo allungo, quando la barca italiana riuscì a guadagnare il margine decisivo. Il cronometro si fermò a 7 minuti, 19 secondi e 4 decimi, tre secondi davanti alla Svezia, seconda in 7’22″4. Terza la Finlandia, con il tempo di 7’30″9.

Un successo conquistato in condizioni tutt’altro che semplici. Le gare olimpiche australiane furono infatti condizionate dal maltempo, con vento, pioggia e onde che resero particolarmente impegnativo il campo di regata. Alcune semifinali dovettero persino essere rinviate, mentre soltanto quattro delle sei corsie risultavano utilizzabili.

In quel contesto, il quattro con italiano riuscì a imporsi, regalando alla Canottieri Moto Guzzi un altro titolo olimpico dopo quello conquistato nel 1948 a Londra dal quattro senza.

L’intuizione di Carcano dietro la vittoria

C’è un particolare che rende ancora più singolare l’impresa di Melbourne e che lega indissolubilmente quella medaglia alla storia di Mandello. L’equipaggio italiano gareggiò infatti con una disposizione dei remi diversa da quella tradizionale, studiata da Giulio Cesare Carcano, storico progettista della Moto Guzzi.

Anziché alternare i remi sui due lati dell’imbarcazione, come avveniva normalmente nel canottaggio di punta, la barca azzurra presentava una configurazione particolare: Trincavelli e Winkler vogavano con i remi sulla destra, mentre Vanzin e Sgheiz li avevano entrambi sulla sinistra. Una soluzione pensata per migliorare l’equilibrio dell’imbarcazione e ridurre gli sbandamenti, evitando di perdere secondi preziosi durante la gara.

Un’intuizione tecnica che contribuì alla competitività dell’equipaggio, dimostrando come anche nel canottaggio la ricerca e la sperimentazione potessero fare la differenza. Del resto, in quella Mandello degli anni Cinquanta, il confine tra sport e ingegno meccanico era particolarmente sottile. La stessa realtà industriale che costruiva motociclette conosciute in tutto il mondo aveva contribuito a creare una delle squadre di canottaggio più forti dell’epoca.

E così, accanto alla forza degli atleti e al lavoro di preparazione, anche una soluzione nata dall’esperienza di un progettista motociclistico ebbe un ruolo in quella giornata destinata a rimanere nella storia.

Da Colico a Roma, una carriera da due medaglie olimpiche

Nato a Colico il 28 giugno 1937, Romano Sgheiz aveva appena 19 anni quando salì sul gradino più alto del podio olimpico. Ma Melbourne non sarebbe rimasta la sua unica soddisfazione ai Giochi.

Quattro anni più tardi, alle Olimpiadi di Roma del 1960, tornò sul podio conquistando la medaglia di bronzo, ancora una volta nella specialità del quattro con. L’equipaggio era stato in parte rinnovato: insieme a Sgheiz gareggiarono Franco Trincavelli, Giovanni Zucchi e Fulvio Balatti, sempre con Ivo Stefanoni al timone.

Due medaglie olimpiche nell’arco di quattro anni, a conferma del valore di un atleta che aveva contribuito a portare il nome della Canottieri Moto Guzzi ai vertici internazionali. Nel corso della sua carriera, Sgheiz prese parte anche ad altre importanti competizioni, inserendosi in una generazione di canottieri che rese il Lario uno dei territori di riferimento per il remo italiano.

A riconoscimento dei risultati raggiunti, nel 2015 il CONI gli conferì il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano, insieme ad altri protagonisti della storia della Canottieri Moto Guzzi.

Una storia che continua a vivere a Mandello

La vittoria di Melbourne rappresenta uno dei capitoli più prestigiosi della lunga storia della Canottieri Moto Guzzi, fondata nel 1929. Una tradizione sportiva che ha attraversato generazioni di atleti e che continua ancora oggi, come dimostrano i successi conquistati fino alle Olimpiadi più recenti.

Proprio nelle scorse settimane, la Federazione Italiana Canottaggio ha ricordato come questa eredità abbia trovato spazio anche nel nuovo Museo Moto Guzzi di Mandello, inaugurato lo scorso settembre. All’interno dell’esposizione è stata infatti dedicata un’area alla storia della Canottieri, con fotografie, ricordi e testimonianze delle imprese sportive che hanno contribuito a rendere celebre il nome della società.

Tra gli elementi più significativi figura anche una storica imbarcazione da quattro senza, sospesa al soffitto, a testimonianza di un legame che va ben oltre il mondo delle due ruote. Dall’oro di Londra 1948 a quello di Melbourne 1956, passando per il bronzo di Roma 1960 e i successi delle generazioni successive, quella della Canottieri Moto Guzzi è una storia che continua a intrecciarsi con l’identità del paese.

Settant’anni dopo, il ricordo di Colico e Mandello

A distanza di sette decenni, l’anniversario dell’oro australiano ha riportato l’attenzione su una delle pagine più belle dello sport lariano. Il Comune di Colico, ricordando il proprio concittadino, ha voluto rendere omaggio a un campione che a soli 19 anni seppe raggiungere il massimo traguardo sportivo.

Anche la Canottieri Moto Guzzi ha celebrato la ricorrenza attraverso i propri canali, ricordando i cinque protagonisti di quella storica finale. “Da quel pontile affacciato sul Lario fino all’altra parte del mondo, con la fatica, la testa e lo spirito di squadra che ci accomuna da sempre: quei colpi di remo non li ha fermati il tempo”, scrive la società mandellese.

Un’immagine che restituisce il significato di quella vittoria: cinque ragazzi allenati sulle acque del Lario, capaci di imporsi dall’altra parte del mondo e di lasciare un segno indelebile nella storia del canottaggio.

Settant’anni dopo, il nome di Romano Sgheiz continua a unire Colico e Mandello, due comunità legate da una medaglia che il tempo non ha sbiadito.