Dervio. E’ tutto pronto per la Lake Como Bike Marathon: domenica la partenza

45 km per 1800 metri di dislivello tra scorci di lago e montagna

La seconda tappa della Coppa Lombardia Mtb partirà alle 9.30 di questa domenica. Iscrizioni ancora aperte

DERVIO – C’è fermento a Dervio per la seconda edizione della Lake Como Bike Marathon: il paese si sta facendo bello per la tappa numero 2 della Coppa Lombardia Mtb in programma questa domenica, che avrà come teatro il bellissimo territorio intorno allo specchio d’acqua del Lario.

Si preannuncia una sfida estremamente incerta, soprattutto guardando a quanto successe lo scorso anno, con un’inedita volata a 4 che coinvolse Riccardo Panizza, Mattia Finazzi e i fratelli Nicolas e Thomas Bormolini, classificati nell’ordine.

I concorrenti affronteranno un percorso di 45 km per 1.800 metri di dislivello, quindi su una distanza abbastanza contenuta. Il tracciato, per testimonianza di chi lo ha già affrontato, è molto divertente dal punto di vista tecnico e offre squarci paesaggistici di grande impatto, per questo è un percorso che richiamerà molti agonisti ma anche mtbikers meno interessati alla classifica. Presenti anche diversi E-biker. L’80% del tracciato è su sterrato con alcuni single track, passando attraverso i Comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio e Colico. Si arriva alle pendici del Monte Legnoncino, lungo lo storico Sentiero del Viandante.

La gara assegnerà i titoli provinciali Fci e prenderà il via alle ore 9.30. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 40 euro provvedendo online oppure nel weekend di gara ai tavoli di segreteria presso la ‘Sosta’ in Via A. Don Invernizzi 34, sabato dalle 16.00 alle 19.00 oppure domenica dalle 7.30 alle 8.30 c/o il Parco Boldona di Dervio, in via alla Darsena, 16 affacciato sul Lago di Como, che sarà dunque la nuova sede della partenza, dell’arrivo della gara, del pasta party, di tutti i servizi e gli eventi collaterali.

A tutti gli iscritti andrà un ricco pacco gara con tanto di maglia. Premiazioni dalle 14.30 con in chiusura estrazione della lotteria abbinata alla gara.

Per informazioni: Us Derviese 1902, https://www.lakecomobikemarathon.it/