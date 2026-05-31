Dervio. Un nuovo percorso lungo per la Lake Como Bike Marathon

La Lake Como Bike Marathon si svolgerà sabato 6: iscrizioni entro il 3 giugno

Ci sarà un nuovo percorso di 70 Km che toccherà 12 comuni del lecchese

DERVIO – La quinta edizione della Lake Como Bike Marathon è programmata per il prossimo 6 giugno. Sabato, una scelta per certi versi originale ma che può consentire anche di abbinare la prova lariana a un’altra gara della domenica.

La manifestazione di Dervio fa parte della Coppa Lombardia, ma è anche associata al circuito Nord Ovest MTB. La cittadina lecchese ha stretto un forte legame con l’evento dedicato alla mountain bike, facendone un momento saliente della propria tradizione.

I percorsi sono la grande novità di questa edizione, in particolare quello lungo che con i suoi 70 km si distingue particolarmente nell’intero panorama italiano. Un tracciato che tocca ben 12 Comuni: Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio, Bellano, Taceno, Margno, Crandola, Casargo, Introbio, Premana e Pagnona per un dislivello totale di 2.700 andando a svilupparsi fra le tre principali montagne dell’Alto Lario. Legnone, Pizzo dei 3 Signori e Grigna con il GPM che tocca i 2.000 metri di altitudine.

In alternativa è previsto il tracciato di 35 km per 1.400 metri. Ma ci sarà spazio anche per i più piccoli con la Marathon Kids che si svolgerà al pomeriggio con partenza alle 17:00. Per le due gare invece gli orari sono le 8:00 per il Marathon e le 10:30 per il Classic, sempre dal Parco Boldona in Via alla Darsena 16 dove verrà eretto un grandioso Bike Village con stand tecnici e gastronomici.

Le iscrizioni chiuderanno il 3 giugno e hanno un costo di 50 euro, per eventuali “last minute” in caso di disponibilità il prezzo sarà di 60 euro da versare direttamente alla segreteria al sabato mattina presso la Sosta in Via A.Don Invernizzi 16. E’ previsto un tetto massimo fra le due distanze di 500 iscritti.

Verranno premiati i primi 3 assoluti e di ogni categoria dei due tracciati di gara. Lo scorso anno la gara, su un percorso unico corrispondente a quello PtP fece registrare i successi di Cristian Cominelli e Alessia Bulleri.