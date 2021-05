Quasi 300, tra lunga e corta, gli atleti al via della tradizionale gara

Nella Esino Sprintrace (gara corta) successo di Eugenio Bianchi e Cecilia Basso

ESINO LARIO – Anche sulle montagne lecchesi tornano le corse a fil di cielo e ieri, domenica 23 maggio, è stata la volta di una grande classica: la Esino Skyrace. 182 gli atleti al traguardo della gara lunga (27 chilometri e 2000 metri di dislivello positivo), a fare da splendido scenario la Grigna, i Pizzi di Parlasco e le montagne di Esino Lario.

E’ il lecchese Daniel Antonioli (Team Scarpa) a tagliare il traguardo a braccia alzate al termine di una gara dura. 2h41’00” il suo tempo: “Sono contentissimo, percorso davvero bello e ben segnalato, complimenti agli organizzatori – ha detto all’arrivo -. E’ stata dura perché, soprattutto sulla prima salita, con questi giovani ho dovuto sudarla. Ho preso un po’ di vantaggio su un tratto tecnico ma ho avuto Del Pero sempre vicino e ho dato tutto fino all’arrivo”. Secondo posto, appunto, per Luca Del Pero (Team Scarpa – Falchi Lecco) che ha chiuso in 2h42’59”, a chiudere il podio Gianluca Ghiano (Team Autocogliati) in 2h44’27”.

In rosa il successo va a Natalia Mastrota (Team Vibram), vecchia conoscenza della gara di Esino e che già in passato l’aveva corsa con il papà Giorgio, noto conduttore televisivo. La campionessa di scialpinismo ha chiuso con il tempo di 3h47’22”. Dietro di lei l’inglese Sophie Grant in 3h51’18” e Cecilia Pedroni (Team Autocogliati) in 3h51’39”.

Esino Sprintrace

Accanto alla spettacolare gara lunga, si è svolta la Esino Sprintrace (99 atleti all’arrivo) che prevedeva “solamente” un tracciato di 19 chilometri con 900 metri di dislivello positivo. Al maschile successo di Eugenio Bianchi in 1h25’55” seguito da Simone Turrisi (Falchi Lecco) secondo a pari merito con Matteo Arrigoni (Gsa Cometa) entrambi con lo stesso tempo di 1h30’15”. Nella gara in rosa la vittoria va a Cecilia Basso (Orecchiella Garfagnana) in 1h32’58”, seguita da due atlete del Cs Cortenova: seconda Alessia Bergamini in 1h52’22” e terza Maria Gianola in 1h55’00”.

L’organizzazione ha incassato i complimenti di tutti gli atleti. Quello che rimane per le decine di atleti al via è una bella giornata di sport che torna a far sperare dopo oltre un anno molto difficile per tutti…

QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE COMPLETE