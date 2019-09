Festa dello sport, Mandello premia i suoi atleti. “Una bella giornata”

Tante discipline sportive da ‘provare’, una giornata per i giovani che vogliono approcciarsi allo sport

La Festa dello Sport di Mandello e la premiazione degli atleti

MANDELLO – Volley, basket, tennis, calcio, arrampicata, canottaggio, ping pong, roller, vela, calcio balilla, scherma, pugilato e le arti marziali quindi karate brazilian jiu jitsu, kendo, tutte queste specialità insieme per un’unica giornata: è la festa dello sport che si è celebrata domenica a Mandello, al palazzetto della Polisportiva.

Per l’intera giornata i bambini si sono potuti dilettare con le diverse discipline, per conoscerle da vicino con il supporto dei volontari delle associazioni che hanno partecipato all’evento.



L’appuntamento è promosso come ogni anno dal Comune di Mandello per favorire l’avvicinamento allo sport dei propri giovani.

Nel pomeriggio sono stati assegnati dei riconoscimenti agli sportivi che più si sono distinti nell’ultimo anno di attività.

“E’ stato il primo anno che festa dello sport e premiazione giovani atleti con premiazione atleta dell’anno vengono fatte insieme – sottolinea l’assessore e vicesindaco Serenella Alippi – mi sembrava il momento piu’ adatto per festeggiare tutti assieme dopo una giornata di prove sportive anche gli atleti che hanno ottenuto risultati nella stagione precedente. In effetti è stata un gran successo”.

Come ‘atleta dell’anno’ è stata premiata l’intera squadra di Calcio giovanissimi della Polisportiva, tra i premiati anche due giovani atlete dell’arrampicata del Gruppo Ragni.

“Quando ho avuto la notizia, una settimana prima della festa dello sport, che nel lontano 1960 quattro donne Mandellesi (Carla Balatti, Lena Mainetti, Rosanna Valli, Eliana Zanetti) avevano partecipato alla spedizione di Cento Donne sul Monte Rosa fino alla punta Gnifetti mi è venuto spontaneo pensare di invitarle per premiarle e per rendere partecipi i giovani di questa impresa a molti sconosciuta” ha spiegato l’assessore.



Tra le varie discipline presenti, tra le novità di quest’anno, anche la parete di arrampicata: “Devo ringraziare il Gruppo dei Corvi di Mandello e dei CAI che hanno gestito tutta la giornata facendo salire in parete i vari ragazzini che volevano provare il brivido dell’arrampicata. Vorrei ringraziare – aggiunge Alippi – la Polisportiva Mandello ma anche l’associazione Fuori Classe per l’aiuto nella gestione delle varie attività, lo spiker Fabio Balbi e Gigi per audio e suono, tutte le Associazioni presenti con il loro istruttori ed atleti. Spero sia stata una giornata preziosa per tutti”.