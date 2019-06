Golden Gala. Davide Raineri sul tetto del mondo. Record nella Master45

Spettacolare il lecchese che riscrive il record del mondo al miglio nella Master45.

ROMA- Incredibile, non ci sono più aggettivi per descrivere questa nuova impresa del forte corridore lecchese, Davide Raineri 46enne di Bellano allenato da Claudio Tagliabue giovedì sera è stato invitato a partecipare al miglio Master nelle gare inserite nel contesto del “Golden Gala” meeting internazionale della Iaff diamond league.

4’13”96 prestazione che migliora il vecchio record di oltre 2”.

Nemmeno la lepre riesce a star davanti al lecchese che difende i colori della San Rocchino Brescia, dopo due giri Davide rompe gli indugi quando si accorge che il ritmo stava calando, gli ultimi due giri corsi in solitaria e al traguardo il cronometro lascia tutti con gli occhi spalancati, 4’13”96 nuovo primato mondiale Master 45, battuto dopo 11 anni lo statunitense Tony Young che l’aveva stabilito nel 2008 in Oregon con 4’16”16.

A Roma presente anche Elena Fustella.

Grande soddisfazione anche per la pluri titolata Elena Fustella, leccehse di Brivio allenata da Maria Righetti e in forza all’Atl Lecco Colombo Costruzioni, per la giallo blu arriva un 5’52”13 che gli vale il 7° posto tra le Master in gara.