Grande attesa per la Lake Como Bike Marathon, si corre sabato

Appuntamento il 6 giugno con la 5^ edizione

70 km per 2.700 metri di dislivello

DERVIO – C’è tanta attesa per il nuovo percorso della Lake Como Bike Marathon che andrà in scena sabato prossimo per la sua quinta edizione. Il lancio del tracciato lungo sta invogliando tanti appassionati ad affrontare la gara lecchese, tappa della Coppa Lombardia MTB (relativamente al percorso Classic). La manifestazione è in programma a Dervio (LC) e si sviluppa su un tracciato di 70 km per 2.700 metri di dislivello toccando ben 12 Comuni del territorio: Dervio, Valvarrone, Sueglio, Dorio, Bellano, Taceno, Margno, Crandola, Casargo, Introbio, Premana e Pagnona.

Ha già dato la sua adesione, fra i tanti che hanno regolarizzato la propria partecipazione anche Adriano Caratide, il vincitore dell’edizione 2024 della corsa, anche lui incuriosito dall’affrontare un tracciato che arriverà a superare i 2.000 metri di altitudine per il suo Gran Premio della Montagna. Previsto anche un tracciato alternativo di 35 km per 1.400 metri, oltre è in programma anche la Marathon Kids per i più piccoli che si svolgerà al sabato pomeriggio con inizio alle ore 17:00.

Partenza per tutti dal Parco Boldona in Via alla Darsena 16, alle 8:00 scatteranno i biker partecipanti alla Marathon, alle 10:30 quelli del Classic. Le iscrizioni sul posto ci saranno solo in caso di numeri di gara ancora disponibili dopo la chiusura fissata per la mezzanotte del 3 giugno, all’eventuale costo di 60 euro. Previsto un tetto massimo fra le due distanze di 500 adesioni. A fine gara premiazioni per i primi 3 agonisti e i primi 5 delle categorie Master. Ritiro di numeri e pacchi gara direttamente al sabato mattina, dalle 6:00, presso la “Sosta” in via A.Don Invernizzi 34 a Dervio.

Per informazioni: Us Derviese 1902, https://www.lakecomobikemarathon.it/