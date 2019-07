Il giro del Lario a nuoto, Giorgio Riva festeggia la sua impresa

Il 32enne di Carate Brianza ha completato il periplo del Lario a nuoto

140km di bracciate in 8 giorni. “Un’emozione grandissima”

COMO – L’intero periplo del Lago di Como percorso a nuoto, in una settimana: è l’impresa compiuta da Giorgio Riva, nuotatore della Como Nuoto.

Il 32enne di Carate Brianza ha concluso il suo sogno in 8 giorni, da domenica a domenica, percorrendo a nuoto i 140 km di periplo del Lago di Como. Nella ‘nuotata’ Giorgio è stato seguito dall’amico Giovanni Nogara, presidente dell’Associazione ‘Amici della Lucia’ di Bellano, a bordo della storica imbarcazione del Lario.

La nuova impresa dopo il ‘Trittico del Lario’

“Sono davvero entusiasta – ha dichiarato Giorgio – completare l’intero giro del Lago di Como nuotando era un sogno che avevo da tempo”. Negli scorsi tre anni il 32enne aveva portato a termine il cosiddetto ‘trittico del Lario’ percorrendo a nuoto i tre rami (da Bellagio a Como, da Bellagio e Lecco e da Bellagio a Colico). Quest’anno ha chiuso il cerchio: “Sono dovuto partire domenica 23 giugno, un giorno in ritardo rispetto a quanto inizialmente stabilito, a causa del maltempo, quindi ho traslato le varie tappe (otto in totale, ndr) di un giorno. Domenica 30 sono arrivato a destinazione, ad accogliermi c’erano tantissime persone, è stata una grande emozione, davvero!”.

Durante la traversata Giorgio non ha avuto particolari problemi: “Il meteo è stato dalla mia parte, ha fatto fin troppo caldo, ma non ho dovuto ‘lottare’ contro correnti forti e non ci sono state complicazioni. Vorrei ringraziare l’amico Giovanni per avermi ‘sorvegliato’ a bordo della sua Lucia, coronando così una seconda impresa: per la prima volta infatti una barca Lucia ha effettuato l’intero giro del Lario!” ha sorriso Giorgio.

GALLERIA FOTOGRAFICA