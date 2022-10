Il Trail Grigne Sud fa il pieno di emozioni a Mandello

In trecento alla gara da Mandello al versante sud delle Grigne e ritorno

Extreme, Sprint e la sfida a coppie Intrepid. Ecco i vincitori

MANDELLO – Due percorsi, 42km il più lungo e 22 km il più corto, dal centro di Mandello in direzione Grigne, fino a salire all’ombra del Sasso Cavallo, su per ‘i sentieri dei camosci’, slogan e simbolo di questa gara: è il Trail Grigne Sud che si è svolto sabato a Mandello.

Quasi trecento partecipanti suddivisi in tre categorie ( 90 iscritti per “Extreme”, 162 per la “Sprint” e 19 coppie per “Intrepid”).

Una lunga giornata di sport iniziata dalle 7 della mattina con i primi atleti al via, quelli della categoria “Extreme” partiti per il più lungo percorso seguiti dai runner della “Sprint” e infine gli “Intrepid” con i loro accompagnatori.

Ecco quindi i podi della giornata, conclusa nel tardo pomeriggio con gli ultimi arrivi al traguardo.



TGS Extreme podio maschile

Lorenzo Rostagno 5h46’

Florian Felch 6h06’

Gabriele Alippi 6h12’

TGS Extreme podio femminile

Paola Gelpi 6h54’

Antonella Crucifero 8h41’25”

Patrizia Rusconi 8h41’26”



TGS Sprint podio maschile

Maurizio Riva 2h29’55”

Luca Lanfranconi 2h33’52”

Mattia Del Molino 2h33’56



TGS Sprint, podio femminile

Elisa Pallini 2h53’

Laura Basile 2h57’

Irene Mantica 3h06’



TGS Intrepid

Francesco Salerno

Lorenzo Aceti

Marco Corti

Ludovica Sala