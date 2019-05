In 750 sul lago per la Trail del Viandante: vincono Molteni e Combi

Tempo di lettura: 3 minuti

Da Dervio a Colico lungo lo storico sentiero della sponda orientale del Lario

Cinquecento sui 25km della gara, 250 per la 7km

DERVIO – Un forte vento non è riuscito a rovinare la grande festa del Trail del Viandante. I 750 temerari atleti, che hanno sfidato le rigide temperature più consone a una domenica autunnale che a un week end di metà maggio, hanno dato vita a una bella giornata di sport sui due tracciati previsti 25 e 7km. Ad accogliere ogni singolo atleta al traguardo Adriano Santi e i ragazzi del suo staff. (FOTO F. Bergamaschi & F. Lietti)

Sulla prova principe, con partenza da Dervio e arrivo sul lungolago di Colico, in 500 da 6 differenti nazioni hanno indossato il pettorale per correre questa super classica di inizio stagione disegnata sponde orientali del Lago di Como.

Dopo il forfait del bresciano Filippo Bianchi, costretto al ritiro da problemi muscolari, il forte Manuel Molteni ha innestato il turbo e sgranato il gruppo di testa. Per lui una vera e propria cavalcata trionfale che lo ha portato a vincere in 1h54’28”.

Seconda piazza per l’intramontabile idolo di casa Michele Penone 1h55’48”, mentre terzo si è piazzato il lecchese Davide Perego in 1h56’19”. Completano la top ten di giornata Matteo Arrigoni, Mauro Bertolina, Mirko Pedroli, Fabrizio Fascendini, Umberto Casiraghi, Simone Turrisi e Roberto Pedroncelli.

Al femminile torna a calcare il gradino più alto del podio la skyrunner di casa Lorenza Combi. Per lei un finish time di 2h18’50” che le ha permesso di tenere dietro le valtellinesi Lucia Moraschinelli 2h19’40” e Sara Asparini -2h22’03”-. Molto bene sono andate pure Gisella Beretta 4ª e Clara Cortinovis 5ª.

La “mini”

Sette km quasi tutti vista lago per la prova mini che ha richiamato ai nastri di partenza 250 partenti. Il clima tutt’altro che primaverile, non è riuscito a scoraggiare runner di ogni età che hanno fatto il doppio nodo alle scarpette per mettersi in gioco in questo evento griffato Santi Nuova Olonio.

Su tutti ha nuovamente primeggiato Daniele Molatore -28’30”. Sul podio con lui sono saliti anche Mattia Spinzi e Lorenzo Cantini. Al femminile altro successo per i neroarancio del team Santi con una super Greta Contessa -31’55”- che ha tenuto a debita distanza Giulia Oregioni e Francesca Tirinzoni.