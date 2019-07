In 800 alla Traversata del Lario, il 14enne David batte tutti alla ‘Doppia’

Bellissima domenica di sport sul lago con la Traversata Mandello-Onno

Ottocento partecipanti e giovani campioni sul podio

MANDELLO – Sole in cielo, caldo ma non eccessivamente, e lago calmo: una giornata perfetta ha coronato la domenica della Traversata del Lario, evento ormai una tradizione a Mandello che, anche in questa edizione, organizzata dalla Pro Loco, ha conosciuto una grande risposta di partecipanti.

Circa ottocento i nuotatori che si sono destreggiati, a colpi di bracciate, nello spazio d’acqua di 1,5 km che divide Mandello a Onno, sull’altra sponda del Lario. Tra sportivi e meno, in 510 hanno preso parte alla ‘Classica’ e altri 270 alla ‘Doppia’ di ben 3 chilometri una trentina i bimbi della ‘mini’.

E’ stata la ‘Doppia’ ad aprire la manifestazione sportiva, con la partenza degli atleti dalla Darsena Falck tra gli applausi dei pubblico.

Gli stessi applausi che hanno accolto il vincitore della difficile sfida, il giovanissimo David Dorbot, solo 14 anni, atleta della Canottieri Lecco che ha lasciato dietro tutti concludendo la gara di ‘andata e ritorno’ a Mandello in 38 minuti e 15 secondi.

Secondo posto per Marco Maggi (38:49) e terzo all’arrivo Daniele Morganti (39:01), anche lui della Canottieri Lecco.

Prima tra le donne è stata la ‘navigata’ campionessa Valeria Vergani (39:37) seguita da Gloria Friso (41:19) della SSD Varedo e Silvia Preda (42:55).

Sono partiti da Onno, invece, i nuotatori della ‘Classica’ e tra loro non poteva mancare anche quest’anno il sindaco Riccardo Fasoli, che aveva partecipato anche alle passate edizioni.

A tagliare per primi i traguardo è stata una coppia di atleti della Effetto Sport, entrambi molto giovani: si tratta al maschile di Fabio Maggioni (17:29) e al femminile di Camilla Viganò (18:55) già vincitrice della gara nel 2018.

Completano i podi, al maschile, Mattia Golti (18:52) della Team Lombardia Master Desio e Simone Fumagalli (19:35) del team Effetto Sport, al femminile Giulia Marazzi (20:19) e Martina Cogo (20:26) anche lei atleta di Effetto Sport

VIDEO – I primi arrivi alla Traversata del Lago

GALLERIA FOTOGRAFICA