Il gruppo della Polisportiva di Mandello fa ancora centro

Successo alle gare di domenica a Milano

MANDELLO – Domenica 3 marzo presso la prestigiosa sede Palabadminton di Milano si è svolta la manifestazione di Indoor rowing “Beat it sprint race” con la presenza di tanti atleti di diverse società Canottieri Lombarde.

Anche il gruppo Arcobaleno della Polisportiva Mandello del Lario era presente con i suoi cinque moschettieri: Ludovica, Marco, Federico, Sedeki, Stefano, accompagnati da Arianna e Luciano.

Tutti bravissimi con le loro migliori prestazioni personali stagionali e Federico e Stefano sui gradini più alti del podio.

“I miei complimenti per i risultati che i ragazzi della sezione arcobaleno di Mandello ottengono sempre in questa disciplina – tiene a sottolineare l’assessore comunale allo Sport, Serenella Alippi- un grazie agli accompagnatori ed a polisportiva mandello per essere sempre presenti e disponibili nei confronti di questa sezione della Polisportiva”.

La prossima tappa sarà a Candia , in provincia di Torino, il 23 e il 24 marzo.