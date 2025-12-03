Karolina Galli è campionessa mondiale di danza: “Sono felicissima!”

La giovane di Colico trionfa alla 15^ edizione del World Dance Championship di Roma

Primo posto nella categoria Danza Contemporanea Under 14

COLICO – La giovane danzatrice Karolina Galli, talentuosa atleta originaria di Colico, ha conquistato il primo posto nella categoria Danza Contemporanea Under 14 alla quindicesima edizione del World Dance Championship, prestigioso concorso internazionale che ha riunito partecipanti provenienti da numerosi Paesi.

L’esibizione di Karolina ha colpito la giuria per l’eccezionale combinazione di originalità, sensibilità interpretativa e precisione tecnica, elementi valorizzati da una coreografia ispirata alla celebre hit di Annalisa “Una finestra tra le stelle”. Oltre al titolo di campionessa mondiale di categoria, l’atleta ha ottenuto importanti borse di studio, riconoscimento del suo talento e investimento significativo sul suo futuro percorso artistico e sportivo.

La vittoria di Karolina Galli rappresenta un risultato di grande rilievo giunto al termine e a suggello di un percorso che l’ha portata in giro per l’Italia nelle competizioni che le hanno permesso di qualificarsi per la finale di Roma.

“Sono felicissima di questo risultato! È stata un’emozione enorme esibirmi su un palco internazionale – ha detto Karolina Galli -. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai miei insegnanti, che mi sostengono ogni giorno. Non vedo l’ora di continuare a migliorare e vivere nuove esperienze nella danza”.