La Canottieri Moto Guzzi alla conquista di Roma

La presidente Rossella Scola eletta nel consiglio federale del canottaggio italiano

MANDELLO DEL LARIO – L’aquila sbarca a Roma, potremmo tradurla così la recente nomina della presidente della Canottieri Moto Guzzi, Rossella Scola, al consiglio della Federazione Italiana Canottaggio. Lo scorso 7 febbraio, a Roma, si è infatti svolta l’elezione per il rinnovo dell’organo dirigente per il quadriamo 2021-2024 e la rappresentante mandellese è risultata eletta come rappresentante della Lombardia con 84 voti al pari di Fabrizio Quaglino, anch’egli esponente lombardo.

Gli altri eletti sono: Michelangelo Crispi, Luciana Reale, Antonio Giuntini, Massimiliano D’Ambrosi e Andrea Vitale.

“Sono davvero felice di far parte di questa squadra – ha esordito Rossella Scola – perché è un risultato importante per il territorio lecchese e non solo. Dal punto di vista personale poi, si tratta di un’ulteriore tappa di crescita in un ambiente a me caro. Spero di riuscire a fare un buon lavoro per tutto il movimento e riuscire così a portare all’attenzione della Federazione, quelle che sono le opportunità e le problematiche del nostro territorio”.

E la voglia di fare non manca alla neo eletta che come primo obbiettivo si pone quello di far conoscere sempre di più e meglio questo sport. “Io entro in questa nuova avventura in punta di piedi – ha sottolineato – perché tante sono le cose già in essere, ma vorrei che si migliorasse di più la comunicazione tra Federazione e società e con tutto il territorio, così da sentirsi sempre più vicini e pronti a promuovere la nostra attività. Vorrei che il canottaggio conquistasse sempre più appeal nei confronti dei ragazzi, i primi destinatari del lavoro delle diverse società e della Federazione stessa, per questo occorre un legame sempre più stretto con il mondo della scuola. Poi c’è il capitolo che riguarda l’inclusione, perché vorrei che anche le persone diversamente abili possano praticare questo sport”. E su questo fronte la canottieri Moto Guzzi è da anni che promuove la pratica con specifici corsi.

Poi quest’anno sarà importante anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo, un appuntamento che potrebbe riservare non poche soddisfazioni agli equipaggi azzurri.

“Il quadriennio che si prospetta è davvero impegnativo – ha concluso Scola – perché oltre a Tokyo, poi ci saranno le olimpiadi di Parigi nel 2024. Siamo però un gruppo di giovani e ho visto molto entusiasmo da parte loro”.

