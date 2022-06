A soli 9 anni l’atleta trionfa nella categoria Emergenti con un esercizio al cerchio

COLICO – Successo tricolore per Karolina Galli, che all’età di soli 9 anni trionfa a L’Aquila conquistando il titolo nazionale Under 12 di ginnastica acrobatica nella categoria Emergenti.

L’atleta di Colico ha lasciato i giudici a bocca aperta, eseguendo un esercizio al cerchio chiamato “Carillon”, ispirato al famosissimo strumento musicale del XIX secolo. Nella prima parte dell’esibizione Karolina ha compiuto elementi acrobatici a corpo libero, per poi proseguire con l’esecuzione di combinazioni di movimento originali col cerchio, talmente ben eseguiti tecnicamente da farle guadagnare numerosi applausi.

“Sono felicissima di questa vittoria: è il primo anno che mi alleno in questa disciplina e non avrei mai immaginato di poter vincere il titolo nazionale. Un ringraziamento speciale va alla mia mamma che è anche la mia allenatrice!”, commenta Karolina.

La ginnasta classe 2013, tra le più giovani presenti alla finale nazionale, ha per l’appunto cominciato a praticare di recente la disciplina della ginnastica aerea, anche se si allena abitualmente nella San Giorgio 79, società sportiva di ginnastica ritmica situata a Desio.

Karolina si è presentata a L’Aquila dopo aver vinto il concorso Dancing in the Air a Novara e aver ottenuto la qualificazione alle finali nazionali vincendo la gara svolta a Clusone. Ora la giovane atleta punta al campionato mondiale di ginnastica aerea, previsto per fine anno.