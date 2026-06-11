La Lake Como Bike Marathon cresce col nuovo percorso Marathon: vittorie per Bertuletti e Tosato

La quinta edizione, ultima prova della Coppa Lombardia, ha richiamato quasi 200 concorrenti e attraversato dodici Comuni del territorio

Luca Raimondi: “Mi aspettavo un’adesione maggiore, ma quello che mi gratifica sono state le parole dei bikers”

DERVIO – Andrea Lino Bertuletti e Karin Tosato si sono aggiudicati la quinta edizione della Lake Como Bike Marathon, disputata sabato 6 giugno a Dervio e valida come ultima prova del circuito della Coppa Lombardia.

La manifestazione, organizzata dalla sezione ciclismo dell’Us Derviese, ha proposto per la prima volta, accanto al tradizionale percorso Classic di 34 chilometri con 1.400 metri di dislivello, anche un tracciato Marathon di 73 chilometri e 2.700 metri di dislivello. Una novità significativa per l’edizione 2026, che ha visto la partecipazione di quasi 200 bikers.

La scelta di disputare la gara nella giornata di sabato è stata dettata dalla volontà di dare maggiore spazio ai momenti di aggregazione. “Nelle precedenti edizioni non riuscivamo a concludere la giornata con un vero momento di aggregazione e divertimento. Quest’anno siamo riusciti ad unire l’impegno organizzativo e promozionale a una parte finale dedicata alla gara giovanile ‘Kids’, oltre a una grande festa aperta ad atleti, accompagnatori e pubblico, con concerto live, per trasformare l’evento in un’esperienza condivisa che vada oltre la competizione sportiva”.

La giornata è stata condizionata dalla pioggia, con temperature di 5 gradi e nebbia al Gran Premio della Montagna, posto a quota 2.000 metri, che hanno reso particolarmente impegnativi i tratti in discesa del percorso Marathon. Nonostante la partecipazione inferiore alle aspettative, Luca Raimondi, deus ex machina della manifestazione, si è detto soddisfatto dell’esito dell’evento.

“Per noi si trattava della prima volta nell’organizzare il percorso del marathon. Mi aspettavo un’adesione maggiore? Indubbiamente. Quello che mi gratifica sono state le parole dei bikers, che hanno apprezzato tutto il nostro lavoro ed i nostri sforzi, e tutto questo è un grande gesto di riconoscenza verso la nostra macchina organizzativa. Non molliamo la presa ed andiamo avanti sulla nostra strada, ringraziando i dodici comuni (Dervio, Sueglio, Valvarrone, Dorio, Casargo, Premana, Margno, Pagnona, Introbio, Crandola Valsassina, Taceno e Bellano) che hanno ospitato il passaggio delle due gare, i ragazzi dell’Us Derviese, delle varie associazioni, gli sponsor, volontari, la locale amministrazione ed i vari enti che ci hanno dato il patrocinio e supporto. Un ringraziamento speciale ad A.S. Premana che con i suoi numerosi volontari ci ha supportato in questa nuova sfida”.

La prova Marathon era valida anche come campionato provinciale Fci di Lecco. A consegnare le maglie provinciali è stato il presidente della Federazione ciclistica italiana di Lecco Alessandro Bonacina. Un riconoscimento è stato rivolto ad Antonio Vittori, Michele Gianola, Luca Gobbi, Roberto Gianola e Sergio Bellati dell’As Premana, Francesco Gianola dell’Uc Costamasnaga e Alex Cusini e Leonardo Gusmeroli dell’Us Derviese.

Nella Marathon, Andrea Lino Bertuletti (Ktm Academy Le Marmotte) ha allungato nella seconda parte del tracciato, imponendosi in 3h33’39”. Alle sue spalle Adriano Caratide (Leynicese), staccato di 2’31”, e Federico Mandelli (Piraz Coaching). Tra le donne successo della campionessa italiana Karin Tosato (Lissone), che ha chiuso in 4h54’39”, precedendo Maria Lucia Moraschinelli (Polisportiva Albosaggia) e Nicoletta Ferrero (Leynicese).

Nel percorso Gran Fondo vittoria di Mattia Farina (Lissone), primo al traguardo in 1h54’35” davanti allo junior Michele Falciani (Ktm Spada) e a Christian Rossi (Hr Team). In campo femminile si è imposta Manuela Pedrana (Fire & Ice Livigno) in 2h29’50”, davanti a Consuelo Vicari (Lissone) e alla junior Susanna Trapletti (Speed Bike Rocks).

La giornata si è conclusa con le premiazioni finali del circuito della Coppa Lombardia.