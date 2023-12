La piccola ginnasta Karolina Galli vince anche la World Dance Competition

Dopo il titolo mondiale a Bologna, la lecchese vince la competizione internazionale a Montecatini Terme

Successo nella competizione di danza aerea nella prestigiosa categoria Elite

MONTECATINI TERME (PT) – Karolina Galli non si ferma più e, a distanza di una settimana dalla vittoria del Campionato Mondiale di Ginnastica Acrobatica Aerea a Bologna, vince a Montecatini Terme la quarta edizione della World Dance Competition of People and Culture, concorso internazionale che è diventato ormai un vero e proprio punto di riferimento per le arti performative non solo in Italia, ma anche in Europa.

Al via, infatti, oltre ad atleti di 15 regioni italiane selezionati dopo una fase di qualificazione, anche rappresentanti di Germania, Spagna, e Ucraina. Karolina ha vinto la competizione di danza aerea nella prestigiosa categoria Elite: nella splendida cornice del Teatro Verdi di Montecatini Terme, la giovanissima atleta di Colico ha presentato un esercizio al cerchio aereo che ha eseguito in maniera impeccabile: la performance di Karolina le è valsa la vittoria assoluta, ma anche un’ulteriore borsa di studio nazionale. Sulle note del celebre balletto dello Schiaccianoci di Tchaikovsky, Karolina ha eseguito acrobazie e volteggi di elevata difficoltà tecnica accompagnati da una eccellente parte coreografica.

“Devo essere sincera: sullo slancio del titolo mondiale conquistato una settimana fa, mi è sembrato tutto più facile – ha detto la giovane atleta di soli 10 anni -. Ho eseguito il mio esercizio, per così dire, in totale leggerezza e tutto è andato davvero bene: sono molto contenta, questa vittoria mi da un’ulteriore carica per la prossima stagione!”