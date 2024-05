L’ASD Volley Colico chiude il campionato al 6° posto e guarda già alla prossima stagione

L’appello della società: “Siamo alla ricerca di atlete per rinforzare l’organico in previsione della prossima stagione”

COLICO – Nella seconda stagione in Serie C, l’ASD Volley Colico archivia il campionato ottenendo un ottimo 6° posto.

“Un campionato vissuto con alti e bassi, costellato da assenze e infortuni e, nonostante tutto, terminato a soli 3 punti dalla quarta in classifica – commentano dalla società – Solo una squadra forte poteva reagire alle difficoltà e rispondere con un finale di stagione tutto in crescendo, con vittorie importanti contro squadre di peso”.

Quindi il Direttivo ringrazia tutti per l’impegno e il supporto avuto durante tutto l’anno: “Il ringraziamento va alle ragazze e allo staff che non hanno mai smesso di crederci. Grazie al sostegno degli sponsor e dei tifosi che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza partita dopo partita. Concludiamo questa stagione già impazienti di ricominciarne un’altra, con nuovi stimoli e nuovi obiettivi, consapevoli che possiamo vacillare ma che una volta trovato l’equilibrio arriveremo in alto”.

E guardando proprio al prossimo campionato, l’ASD Volley Colico lancia un appello: “Siamo alla ricerca di atlete per allestire la squadra che dovrà affrontare la stagione 2024/2025. L’organico c’è, ma servono rinforzi anche a fronte di qualche defezione fisiologica, come del resto avviene in tutte le società sportive”.