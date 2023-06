Lega Navale Mandello. Sabato concerto e veleggiata

In sede la musica del Corpo Musicale ‘Manzoni’ di Lecco e nel lago la Prima Veleggiata 2023

Nell’ultimo mese importanti risultati per la Lega: un nuovo equipaggio andrà ai mondiali in Spagna e Matteo Longhi è diventato campione di Modelvela

MANDELLO – Sport e musica si intrecceranno domani, sabato, alla Lega Navale di Mandello: in programma la veleggiata e, a seguire, il concerto del Corpo Musicale ‘Alessandro Manzoni’ di Lecco.

La Prima Veleggiata 2023 ‘Vele Bianche’ comincerà alle ore 13 e sarà aperta a imbarcazioni sotto i 7 metri, dai 7 ai 9 metri, oltre i 9 metri, 2.4 mR e Star. Premiazioni e buffet a seguire.

Dalle ore 18.00 invece il Concerto Bandistico diretto dal Maestro Davide Spreafico, ospitato nella sede associativa o, in caso di pioggia, nella palestra della Polisportiva Mandello. L’evento è patrocinato dalla Consulta Musicale di Lecco e realizzato con il sostegno di Parolari Arredamenti.

Per informazioni o per iscriversi alla veleggiata occorre contattare la segreteria della Lega Navale allo 0341 730355. Il concerto è invece aperto a tutti, con ingresso gratuito.

In termini di prestazioni sportive la Lega sta passando un momento ricco di soddisfazioni: recentemente gli equipaggi che parteciperanno al Campionato del Mondo in programma ad Alicante (Spagna), dal 21 al 29 luglio, sono diventati quattro: ad aggiungersi alla rassegna iridata Tommaso Comelli e Sara Rolle. Salgono così a cinque su nove i team che parteciperanno sia a mondiali che agli Europei in Polonia.

Peraltro, a inizio mese scorso, la Lega ha visto Matteo Longhi laurearsi campione di Modelvela, categoria 10r e, al Primo Act della RS21 Cup Yamamay ad Alassio, il successo per il più giovane team in gara ‘Ita 238’, che ha conquistato il secondo posto di categoria e settimo Open al debutto. Solo un punto a distaccare il timoniere Alessandro Venini, Filippo Benvenuto e Giancarlo De Franco dall’imbarcazione vincitrice.