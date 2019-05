L’Open femminile della Pallavolo Bellano conquista il titolo provinciale Csi

Tempo di lettura: 1 minuto

Campionato provinciale Csi, la Pallavolo Bellano conquista il titolo

Battute in finale con il punteggio di 3-0 le ragazze del San Giorgio Molteno

MONTICELLO BRIANZA – La squadra Open femminile di volley della Polisportiva Bellano festeggia il titolo provinciale Csi.

Lo scorso week-end, il palazzetto di Monticello Brianza ha ospitato le finali del campionato provinciale di volley categoria Open femminile.

La Pallavolo Bellano ha superato in semifinale per 3-2 le padrone di casa della Polisportiva Monticellese. Nella finale di domenica sera la sfida le ha viste opposte al San Giorgio Molteno che, a sua volta, aveva superato in semifinale l’Osgb Vercurago B.

Nella gara più importante le ragazze della Pallavolo Bellano non si sono lasciate intimorire è hanno vinto la finale con un perentorio 3-0 conquistando il titolo di campionesse provinciali Csi.