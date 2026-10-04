Mandello. A novembre la cerimonia per premiare i giovani atleti mandellesi

Candidature aperte fino a venerdì 30 ottobre per le società sportive e per le famiglie

L’appuntamento in programma per giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Fabrizio De André

MANDELLO DEL LARIO – Torna anche quest’anno a Mandello del Lario la cerimonia di premiazione dei Giovani Atleti e dell’Atleta dell’Anno, l’appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale per celebrare i protagonisti della stagione sportiva.

L’evento si terrà nella serata di giovedì 26 novembre, con inizio alle ore 20.30, sul palco del Cinema Teatro Fabrizio De André. In vista della cerimonia, il Comune ha invitato le associazioni e le società sportive del territorio a segnalare i propri tesserati che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno.

L’attenzione dell’amministrazione si estende anche ai giovani mandellesi under 16 e agli atleti delle categorie allievi che praticano la propria disciplina presso centri o società esterne al territorio comunale. In questo caso, l’invito a farsi avanti è rivolto direttamente alle famiglie, affinché possano comunicare risultati e piazzamenti di rilievo ottenuti nel corso della stagione 2025/2026.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse entro venerdì 30 ottobre 2026 all’indirizzo di posta elettronica info@mandellolario.it . Nella comunicazione andranno indicati nome e cognome dell’atleta, disciplina praticata, società di appartenenza e principali traguardi raggiunti, come titoli, podi o partecipazioni a competizioni di particolare importanza.

“La cerimonia di premiazione è un momento importante per riconoscere pubblicamente i giovani che si sono distinti nello sport e per condividere con tutta la comunità i risultati che hanno raggiunto”, commenta l’assessore allo Sport Igor Amadori.

“Le società sportive di Mandello sono un punto di riferimento fondamentale e, come ogni anno, saranno loro a segnalarci gli atleti che si sono distinti. Allo stesso tempo, vogliamo dare la possibilità di far conoscere anche i risultati dei giovani mandellesi che praticano la propria disciplina presso realtà sportive esterne al Comune. Chiediamo quindi alle loro famiglie di aiutarci a raccogliere queste informazioni, così da poter valutare anche questi percorsi in vista della cerimonia”.