Mandello. Arriva il nuovo campo da Padel

Domani l’apertura ufficiale

Dal 25 maggio sarà attiva la prenotazione on-line

MANDELLO DEL LARIO – Verrà inaugurato sabato 16 maggio il nuovo campo da Padel della Polisportiva Mandello, sito presso il centro sportivo comunale di via Pramagno. Al momento l’allestimento è ancora in fase di completamento, senza che questo possa pregiudicare l’utilizzo del campo.

Le prenotazioni si potranno effettuare direttamente nella sede della Polisportiva o chiamando lo 0341.73.04.20. A partire dal prossimo 25 maggio diventerà attiva anche la possibilità di prenotazione on line.

“Con questo nuovo investimento, la Polisportiva Mandello continua il proprio percorso di

sviluppo e ammodernamento delle strutture sportive, ampliando l’offerta a disposizione

della cittadinanza e promuovendo nuove opportunità di pratica sportiva, socialità e benessere” dichiarano i dirigenti lariani.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.polisportivamandello.it.