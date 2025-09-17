Mandello celebra lo Sport Day: mattinata di prove, gioco e amicizia

Sabato 20 settembre i giovani fino a 14 anni potranno cimentarsi in 13 discipline sportive in Polisportiva e altri spazi del paese

Dal tennis al karate, dalla vela al canottaggio fino allo skateboard. L’evento gratuito promosso dal Comune e dalla Polisportiva di Mandello

MANDELLO – Una giornata interamente dedicata allo sport e ai più giovani. Sabato 20 settembre, dalle 9.30 alle 13.00, la Polisportiva di Mandello ospiterà lo Sport Day 2025, la manifestazione gratuita organizzata insieme al Comune.

Protagonisti saranno i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni che avranno la possibilità di cimentarsi in ben 13 discipline sportive: tennis, karate, vela, canottaggio, bocce – ospitate presso la Bocciofila Mandellese al Circolo Promessi Sposi di Molina – e skateboard, con prove dedicate nella pista dei giardini a lago.

Le società sportive locali, presenti con stand e istruttori qualificati, guideranno i partecipanti alla scoperta delle varie attività, offrendo loro l’opportunità di provarle direttamente sul campo. A tutti i ragazzi sarà consegnata una tesserina personale: chi sperimenterà almeno quattro discipline riceverà una merenda omaggio presso il bar della Polisportiva.

“Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita e la formazione dei nostri giovani – sottolinea l’assessore allo Sport, Sergio Gatti –. Con questa giornata vogliamo dare ai ragazzi l’opportunità di conoscere nuove discipline, divertirsi insieme e stringere amicizie. Un ringraziamento va alle società sportive che rendono possibile la manifestazione, dimostrando quanto sia preziosa la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio”.

Un’occasione, dunque, non solo per scoprire passioni sportive inedite, ma anche per vivere una mattinata di socialità, movimento e divertimento, a misura di bambini e ragazzi.