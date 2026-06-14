Mandello del Lario, il Memorial Massimo Pomi incorona i Truth: vittoria ai rigori nella finale contro NCSNI

Premi individuali a Simone Brigatti come miglior portiere e ad Andrea Panizza come miglior giocatore del torneo

MANDELLO – Si è chiusa con il successo dei Truth la terza edizione del Memorial “Massimo Pomi”, il torneo di calcio a 7 andato in scena ieri, sabato, al campo sportivo comunale di Mandello del Lario. Una giornata di sport, amicizia e solidarietà che ha nuovamente richiamato squadre, appassionati e cittadini nel ricordo di Massimo Pomi, figura molto amata nella comunità mandellese.

Al termine di un percorso combattuto, i Truth hanno conquistato il trofeo superando in finale gli NCSNI. La sfida decisiva si è conclusa sul 5-4 dopo i calci di rigore, al termine di un confronto equilibrato che ha tenuto aperto il verdetto fino all’ultimo tiro dal dischetto.

Sul gradino più basso del podio sono saliti gli Sbronzi di Riace, capaci di imporsi nella finale per il terzo posto contro i Galbi City con il punteggio di 2-1. La formazione dei Galbi City ha così chiuso la manifestazione al quarto posto.

Nel cammino verso il successo, i Truth hanno superato nei quarti di finale i Gunners per 3-0 e in semifinale i Galbi City per 3-0. Dall’altra parte del tabellone, gli NCSNI hanno avuto la meglio sugli Scortesi dopo i calci di rigore e hanno poi conquistato l’accesso alla finale battendo gli Sbronzi di Riace in semifinale.

Oltre ai riconoscimenti di squadra, sono stati assegnati anche i premi individuali. Il titolo di miglior portiere è andato a Simone Brigatti, mentre il riconoscimento di miglior giocatore del torneo è stato assegnato ad Andrea Panizza.

La manifestazione ha così rinnovato il proprio significato, andando oltre il risultato sportivo. Nato per mantenere vivo il ricordo di Massimo Pomi, scomparso nel 2023 dopo una lunga battaglia contro la SLA, il Memorial continua a rappresentare un momento di aggregazione per la comunità e un’occasione concreta di sostegno alla ricerca sulla SLA e all’iniziativa “Adotta una zolla”, promossa per contribuire al rifacimento del campo sportivo comunale di Mandello del Lario.

La classifica finale vede quindi Truth al primo posto, NCSNI secondi, Sbronzi di Riace terzi e Galbi City quarti. Un epilogo che ha chiuso nel segno dello sport e della partecipazione una giornata ormai diventata un appuntamento fisso per Mandello del Lario.

Un plauso va infine anche agli organizzatori, che hanno saputo gestire con efficacia una manifestazione sempre più partecipata e apprezzata. L’edizione 2026 ha segnato un ulteriore passo avanti nella crescita del Memorial, con l’ampliamento delle squadre partecipanti passate da 12 a 16. Un aumento significativo che testimonia il radicamento dell’evento nel territorio e la capacità di coinvolgere un numero sempre maggiore di giocatori, volontari e sostenitori, mantenendo intatto lo spirito con cui il torneo è nato: ricordare Massimo Pomi attraverso lo sport, la condivisione e la solidarietà.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa terza edizione, che ha visto una partecipazione ancora più ampia rispetto agli anni precedenti e un grande coinvolgimento da parte di tutti. Vogliamo ringraziare gli sponsor che hanno scelto di sostenere il Memorial, rendendo possibile l’organizzazione dell’evento, e tutte le squadre che hanno partecipato con entusiasmo, correttezza e spirito sportivo. È grazie al contributo di ciascuno che il ricordo di Massimo continua a vivere e a trasformarsi in una giornata di sport, amicizia e solidarietà”, commentano gli organizzatori.