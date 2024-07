Mandello. La Traversata del Lario fa il pieno di iscritti, domenica nuotatori al via

Come da tradizione si competerà sulle distanze di 1,5 km (Onno-Mandello) e 3 km (Mandello-Onno-Mandello)

Una 27° edizione già di successo per numero di iscritti, anche se a livello logistico non sono mancate le insidie

MANDELLO – Quando si avvicina metà luglio, un’onda di boe colorata prende forma e comincia a muoversi tra una sponda e l’altra del ramo lecchese, tra Onno e Mandello. Un’onda composta da nuotatori partecipanti alla Traversata del Lario, tradizionale appuntamento inserito nel Circuito Nobile dei Laghi che anche quest’anno non mancherà in calendario, pronta a svolgersi domani, domenica 14 luglio, e giunta alla 27° edizione (7° per quanto riguarda la Traversata Doppia Mandello-Onno-Mandello di 3000 metri).

Per i ritardatari dell’ultimo minuto pensare di riuscire a trovare un posto è praticamente un’impresa: full le iscrizioni sia sulla distanza di 1,5 km, Traversata Classica da Onno a Mandello, e di 3 km (Mandello-Onno-Mandello) che conteranno entrambe 400 partecipanti, numero massimo previsto dalla Pro Loco, come sempre a tirare le file organizzative con il supporto dei Comuni di Mandello e di Oliveto Lario. L’unica possibilità dunque è mettersi in lista d’attesa la mattina della competizione e sperare che ci sia qualche rinunciatario.

“Continuiamo a mandare indietro le richieste – racconta Rinaldo Citterio, presidente della Pro Loco, sottolineando il forte desiderio di partecipazione alla Traversata -. Ora non ci resta che sperare nel bel tempo, come probabilmente sarà, e augurarci che il maltempo di venerdì non abbiamo causato nuovi imprevisti”.

Sì, perché a livello logistico le difficoltà non sono mancate, e anche alla vigilia della mezzofondo non competitiva una in particolare ancora deve essere risolta. “Ignoti hanno distrutto un pezzo di passerella sulla spiaggia di Onno e l’hanno buttata nel lago – svela Citterio – struttura a cui ci appoggiamo per far scendere i nuotatori della 1500 metri provenienti da Mandello in barca e farli approdare sulla piattaforma. Oggi dobbiamo ricostruirla e accertarci che sia tutto in regola”.

A mancare poi, a differenza dello scorso anno, sarà il taxi boat per questioni legate alle licenze, di cui l’organizzazione usufruiva per traghettare i concorrenti da una parte all’altra del lago. “La passata edizione lo avevamo a disposizione, era una bella opzione di trasporto, poteva portare una decina di persone alla volta – precisa il presidente della Pro Loco -. In totale ci saranno quattordici barche quest’anno: alcune prenderanno parte alla manifestazione per la prima volta, mentre altri storici aiutanti ci hanno lasciato”.

Venendo al programma, come di consueto il ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi per il ritiro sacche alle ore 7.30. Dalle 8.00 inizierà il trasporto dei concorrenti della Traversata Classica m. 1500 Onno-Mandello verso Onno, in località “La Piana”. I lavori di riqualificazione dei giardini in parte conclusi non intralceranno la partenza della Traversata Doppia di 3000 metri dalla spiaggetta Falck, anch’essa interessata dall’intervento: Citterio fa sapere che è stato trovato un accordo con i gestori dell’area per mantenere il punto in questione come via della gara. Qui si terrà anche il briefing per gli atleti, alle ore 10.00, mentre poco dopo, sulla spiaggia “La Piana” di Onno toccherà lo stesso iter ai partecipanti della 1500 metri.

A differenza delle passate edizioni, le due traversate partiranno in concomitanza (seppur da punti diversi) alle ore 10.30 (gli altri anni era previsto prima lo start della 3 km, e mezz’ora dopo veniva dato il via alla 1,5 km), questo “per evitare che i concorrenti della Traversata Doppia si scontrino con quelli della Traversata Classica in partenza”, spiega il presidente della Pro Loco. Giunti tutti i partecipanti al traguardo, ci si sposterà in Piazza del Mercato per il pranzo distribuito dagli Alpini di Mandello (gratuito per gli atleti). A fare da contorno alla Traversata del Lario anche un mercatino d’arte in Piazza Italia, sempre voluto dalla Pro Loco, dal nome Lario Art/Lake Como.

Per quanto riguarda le premiazioni saranno i primi tre assoluti di ogni gara e i primi tre di ogni categoria (maschile e femminile) a essere omaggiati. Riconoscimenti poi per i tre gruppi più numerosi, per il concorrente più giovane e per il meno giovane. Infine, premio speciale al primo mandellese della categoria amatori.

Amatori, master, gruppi sportivi e agonisti si getteranno insieme nel lago, con le loro braccia ne infrangeranno la superficie. L’intento di divertirsi, ma per alcuni anche una sfida in cui superarsi e provare a superare record che ormai resistono da svariati anni: nei 1500 metri il crono da battere appartiene a Federico Rusconi (15′ 40”) siglato nel 2016, tempo che a onore di cronaca non risulta segnato nell’albo d’oro per una serie di vicissitudini legate a una partenza anticipata (qui l’articolo) che ha fatto scaturire da parte della Pro Loco la decisione di omettere i tempi dell’anno in questione nello storico palmarès (qui l’articolo). Mario Ambroggio detiene ancora il miglior tempo sulla 3000 metri con 33′ 59”, ottenuto nel 2017. Sarà questa l’edizione in cui cadranno? Lo scopriremo domenica.