Mandello. Torneo per Ciccio, grande successo per l’edizione 2020

Ottanta giocatori in campo all’evento di sportivo alla memoria di Luigi Ricco

Il ricavato della serata devoluto all’AIRC.

MANDELLO – Circa ottanta persone sono scese in campo ieri sera nella nona edizione del “Torneo per Ciccio”, il torneo di pallacanestro che rallegra l’inizio dell’anno nel ricordo di Luigi “Ciccio” Ricco, ex allenatore e giocatore lecchese morto ormai oltre dieci anni fa.

I giocatori presenti sono stati divisi in otto squadre e due gironi. Le prime partite si sono svolte a metà campo – quattro contro quattro – e la finalissima a tutto campo, cinque contro cinque.

Il risultato sportivo però è secondario all’allegria, tratto peculiare del carattere di Ciccio, e alla gioia di condividere un momento insieme nel ricordo di una persona che ha lasciato dietro di sé stima e affetto da parte di molti amanti della pallacanestro.

“Siamo molto soddisfatte di questa serata – dichiara Giulia Ricco, una delle due figlie – abbiamo ricevuto tanti complimenti e attestati di stima, e per noi questo è un motivo di orgoglio. Vedere che, anche a tanti anni di distanza, molte persone si riuniscono nella memoria di nostro padre è una gioia immensa. Vogliamo ringraziare l’ Aurora San Francesco e la Polisportiva Mandello per il loro supporto, ormai imprescindibile. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno voluto condividere questa serata con noi.”

Tutti i soldi racconti verranno devoluti all’AIRC, come da tradizione, un piccolo gesto che può favorire la ricerca contro il cancro.