Mandello. Traversata del Lario: le bracciate più veloci di Venini e Devignani

Una giornata splendente ha accompagnato gli oltre 800 nuotatori partecipanti alla manifestazione

Trionfa il campione di Abbadia, reduce dagli Europei juniores, nella 1,5 km. Tante donne protagoniste tra cui Palmisani, terza assoluta nella prova Classica

MANDELLO – Una domenica da cartolina ha fatto da sfondo alla Traversata del Lario: oltre 800 concorrenti hanno preso il largo da Mandello e da Onno per spingere al limite le proprie abilità natatorie, ma soprattutto per stare insieme e vivere istanti di spensieratezza, in una manifestazione che punta a essere molto più di una semplice gara di nuoto.

Meteorologicamente parlando la Pro Loco di Mandello, macchina operativa dietro alla mezzofondo non competitiva, non poteva sperare in meglio, così come partecipativamente: sono risultati 400 gli iscritti alla Traversata Classica Onno-Mandello (1,5 km) e 407 alla Traversata Doppia Mandello-Onno-Mandello (3 km), anche se le correnti del lago non hanno permesso ai nuotatori di provare a infrangere i record passati.

Ma poco importa per Matteo Venini, che per la terza volta consecutiva si è aggiudicato la vittoria nella Onno-Mandello, percorrendo 1,5 km in 19’28”. Il campione di Abbadia, da poco reduce dagli Europei juniores dove ha guadagnato un settimo posto nei 200 dorso, ha anticipato al traguardo Dawes Palmieri (20’11”). Una traversata che si è tinta di rosa, e non solo per le boe che hanno accompagnato all’arrivo gli atleti della Traversata Doppia: a finire terza assoluta riconfermandosi nella 1,5 km Alessia Palmisani (20’27”) con lei, sempre nella Onno-Mandello, risultano quattro le quote rosa a essersi piazzate nelle prime sette posizioni della classifica. Completano il podio femminile Arianna Redaelli (20’38”) e, a un tiro di schioppo, Benedetta Panzeri (20’39”). Terzo nella categoria uomini Fabio Maggioni (20’39”).

Gioia doppia per il team Sport Rane Rosse, di cui peraltro fanno parte tutti e tre gli atleti andati a podio nella Traversata Classica: con Tommaso Devignani la squadra è riuscita ad assicurarsi il successo anche nella 3 km Mandello-Onno-Mandello con un tempo di 37’24”. Una vittoria sudata: i numerosissimi spettatori al porto hanno assistito a una vera e propria battaglia tra Devignani e gli altri due andati a podio, rispettivamente Luca Mario Gabani (37’30”) e Nicola Nisato (37’38”). Prestazioni racchiuse in una quindicina di secondi, che hanno raccolto il tifo dei presenti.

In campo femminile ha dovuto invece cedere lo scettro Sofia Nava, seconda in 38’54”, dietro a Viola Faggi (38’01”) che ha dato un buon distacco alla seconda classificata. Terza Caterina Cornaggia (39’34”), scivolata anch’ella indietro di una posizione rispetto all’anno passato.

Applausi, sorrisi, e anche striscioni (uno speciale, di una bimba, per il proprio papà) hanno guidato il viaggio dei concorrenti da una sponda all’altra del ramo lecchese, verso l’arrivo. Tra loro anche un nuotatore non vedente, insieme a un accompagnatore. Una giornata iniziata prestissimo per gli atleti, giunti in Piazza Garibaldi alle 7.30 per il ritiro sacche. Poi il trasporto dei partecipanti alla 1,5 km con le barche verso la riva opposta, in località “La Piana” e i nuotatori della 3 km che hanno cominciato a raggrupparsi nella rinnovata spiaggetta Falck per iniziare a prendere confidenza con l’acqua, in attesa del briefing.

Un’ultima sistemata alla cuffia e agli occhialini e poi il via alle gare, dato alle ore 10.30 sia da Onno che da Mandello, a differenza degli scorsi anni in cui le due competizioni partivano asincrone, prima la 3 km e poi la 1,5 km. Dopo le fatiche, un meritato pranzo in Piazza del Mercato servito dagli Alpini di Mandello, a cui seguiranno le premiazioni.

Un plauso ancora una volta agli organizzatori, ai volontari e ai soccorritori che hanno reso possibile questa 27° edizione (7° per quanto riguarda la Traversata Doppia), supportati dai Comuni di Mandello e di Oliveto Lario. Appuntamento sulle sponde del lago per il prossimo anno, sempre intorno a metà luglio.

GALLERIA FOTOGRAFICA

Traversata del Lario 2024 1 di 46

VIDEO – Partenza Traversata Doppia 3 km Mandello-Onno-Mandello