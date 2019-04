Il canoista di Dervio si è aggiudicato il primo posto sui 5 mila metri a Mantova

Titolo italiano per lui. “Ringrazio la Canottieri e il mio allenatore”

MANTOVA – Medaglia d’oro nel Campionato italiano dei 5.000 metri per l’atleta della Canottieri Lecco Kwadzo Klokpah. Domenica a Mantova nelle acque del Sparafucile il derviese si è imposto nella gara che ha assegnato il titolo italiano con il tempo di 24 primi e 48 secondi.

Lo scorso anno Klokpah aveva conquistato il secondo posto mentre il titolo 2019 gli è stato assegnato dopo una gara all’ultima pagaiata.

“Sono stato davanti sin dalla partenza – spiega il canoista – mentre Simone Giannini mi è stato in coda per quasi 4,5 chilometri facendo una gara tattica e attendendo l’ultimo tratto per cercare di superarmi. A 500 metri dal traguardo lui ha accelerato e mi ha superato, mi aspettavo questa manovra così mi sono messo io in coda a lui, l’ho lasciato tirare un po’ perché pensava di potermi staccare e quindi a cento metri dall’arrivo ho aumentato il ritmo, l’ho affiancato ed è stato un testa a testa in cui sono riuscito a vincere”.

Per Klokpah un successo che si aggiunge ai titoli italiani già conquistati nei 500 e nei mille nel 2018.

“Quella di Mantova – spiega Klokpah – è stata una gara bellissima, una delle più entusiasmanti a cui abbia mai partecipato. Giannini è stato molto bravo e mi ha dato filo da torcere, fino all’ultimo è stato incerto il risultato. Al di là della vittoria mi resta il ricordo di una gara splendida”.

Da Klokpah arriva il ringraziamento alla Canottieri Lecco: “Il mio pensiero va a tutta la società e in particolare al presidente Marco Cariboni e il mio allenatore Giovanni Lozza e tutti i compagni di squadra”.