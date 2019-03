Ottimo esordio nel bresciano per il giovane pilota dell’Alto Lario

Secondo posto alla prima gara della Briggs Kart Championship

CASTREZZATO – Inizia la Briggs Kart Championship, la nuova formula del karting low-cost nata dalla collaborazione di CRG (marca top nella poduzione telai in Italia) e Briggs & Stratton (produttrice U.S.A. motori 4 tempi).

Un campionato che aiuta i giovani piloti a competere con attrezzature di pari livello facendo risaltare la capacità del medesimo e non quelle del potenziale portafoglio del padre o eventuale sponsor. In questo campionato 2019 tra le fila dei piloti categoria MINI troviamo anche Luca Stefanoni pilota lariano della Racing Kart di Bergamo.

Ogni gara si svolge in una giornata, la mattina dedicata alle prove libere, il pomeriggio warm-up, qualifiche , gara 1 e gara2. La prima giornata alla Castrezzato Arena Motorsport ha subito fatto registrare una buona affluenza di piloti in tutte le 4 categorie.

Rimaniamo sulla “mini” e seguiamo la progressione del giovane Stefanoni. La qualifica fa segnare il terzo tempo utile per lo schieramento in partenza di gara 1. Partenza di gara 1 in 3^ posizione e al termine dei 12 giri riesce a rimontare una posizione arrivando secondo.

Nella Gara 2 Luca rimane al palo in partenza perdendo 2 posizioni ma dopo 2 giri si trova a combattere con il primo. Si arriva alla fase dei doppiaggi e si scombussola un pò la posizione in pista ma Stefanoni è sempre in seconda posizione. I doppiaggi fanno perdere tempo ai primi 2 che vengono raggiunti da Manzoni, vincitore di gara 1, all’ultima curva sul rettilineo d’arrivo si trovano in tre al fotofinish. Tra i 2 litiganti … il terzo gode.



1^ Manzoni 2^ Moretto 3^ Stefanoni. Per una penalità assegnata a Moretto 5″ Luca recupera una posizione. Quindi nuovamente 2^ .

Luca torna a casa dopo la prima gara con 40 punti e la seconda posizione in campionato alle spalle del compagno di team Manzoni. Prossima gara domenica 7 aprile ad Ala di Trento.