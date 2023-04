MTB. Torna a Dervio la Coppa Lombardia: appuntamento il 14 maggio

Da Parco Boldona partirà ‘Lake Como Bike Marathon’, seconda tappa del circuito

Previsto un unico percorso di 45 km con 1800 metri di dislivello, in mezzo alle bellezze del Lago di Como. Iscrizioni fino all’11 maggio

DERVIO – Dopo il bellissimo esordio dello scorso anno, torna il prossimo 14 maggio la Lake Como Bike Marathon, seconda tappa della Coppa Lombardia MTB, ma la prima nel territorio regionale, dopo ‘l’escursione’ ad Alassio per la GF del Muretto.

Teatro della sfida sul lago lariano sarà Dervio, precisamente Parco Boldona. Da Viale degli Alpini verrà allestito l’ampio villaggio espositivo che ospiterà la partenza della gara. Gli organizzatori hanno previsto un unico percorso, di 45 km con 1.800 metri di dislivello, impegnativo dal punto di vista tecnico ma molto panoramico e divertente, che sarà a disposizione anche dei cicloescursionisti e delle E-bike.

Lo scorso anno la gara si era risolta con un clamoroso testa a testa risolto da Riccardo Panizza (Team Comobike) su Mattia Finazzi (Lissone Mtb), mentre fra le donne aveva vinto la pluricampionessa italiana e medagliata mondiale Annabella Stropparo (Team Tek Series).

Le iscrizioni per la corsa, che sarà anche campionato provinciale Fci in prova unica, sono aperte al costo di 40 euro fino all’11 maggio provvedendo online su iscrizioni@otc-srl.it, altrimenti si potrà pagare direttamente ai tavoli di segreteria nel weekend della gara. E’ previsto un tetto massimo di 500 adesioni. A tutti gli iscritti andrà un ricco pacco gara, comprendente tra l’altro la maglia personalizzata della gara by Veloplus, la Sport bag All4cycling, una serie di prodotti Pro Action e Fiber Pasta, oltre al buono per il pasta party conclusivo. Premi per i primi tre assoluti e di categoria, salvo per quelle ELMT e amatoriale femminile dove verranno premiati i primi cinque.

L’attrattiva speciale della gara è data dal territorio che ospita il percorso, con tutte le bellezze naturalistiche del Lago di Como e anche le tante ‘perle’ che il piccolo comune di Dervio garantisce ai turisti, basti pensare alla Torre di Orezia collocata in località Castello e al bellissimo castello a Corenno Plinio, che faranno parte anche dell’aspetto scenografico della gara.

Per informazioni: Us Derviese 1902, https://www.lakecomobikemarathon.it/.