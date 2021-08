Nuoto. Grande successo a Dervio nel memorial Nicola Callone

Oltre trenta partecipanti nel ricordo del figlio del “Caimano”

La vittoria è andata a Sandro Vezzani, seconda Daniela Sabatini

DERVIO – Ieri a Dervio si è svolto l’evento “Nuotiamo per Nicola(Colino)”, organizzato dal “Caimano del Lario” Leo Callone per ricordare il figlio Nicola, tragicamente scomparso nel novembre del 2000.

Gli atleti sono partiti attorno alle 10.30 dalla rivetta vicino alla Chiesa e sono rientrati dopo aver fatto tappa a Corenno Plinio, per una nuotata di circa 4 km. A vincere è stato Sandro Vezzani, in grado di compiere il percorso in 43’15”. Dietro di lui, prima donna, Daniela Sabatini, arrivata col tempo di 47 minuti netti.

La partecipazione alla gara è stata ridotta a trentacinque atleti per evitare assembramenti, rendendo la manifestazione molto familiare. Al termine della competizione gran parte dei concorrenti si è diretta all’oratorio di Dervio per un pranzo conviviale, cucinato dalla moglie di Callone.

“Una giornata perfetta – dichiara il Caimano – il lago era fantastico, l’acqua calda. Quello che mi è piaciuto particolarmente è stata l’atmosfera che si è creata, ci si è sentiti come una volta, quando si nuotava tra amici e ci si conosceva tutti. Per me rivedere tante persone nel ricordo di Nicola è stato emozionante, amiche come Liliana Caldarini, che non manca proprio mai”.

Dopo questa organizzazione “alla buone”, Callone pensa già al 2022. “Il prossimo anno ci organizzeremo meglio e faremo tutto con ufficialità, ma senza perdere lo spirito che ha contraddistinto quest’edizione”.