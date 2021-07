Un messaggio sulla strada e un’opera artistica a Olcio di Mandello per Andrea Panizza

Il giovane canottiere il 27 luglio disputerà la finale olimpica

MANDELLO- “Andrea il nostro campione” è la scritta apparsa sabato a Olcio, la frazione di Mandello che ora si prepara a tifare Andrea Panizza e gli azzurri del canottaggio alla finalissima di “quattro di coppia”, a cui la squadra italiana si è subito qualificata nelle eliminatorie di giovedì a Tokyo.

Non solo il messaggio benaugurale in via del Rocco, accompagnato dai cerchi olimpici e la bandiera italiana, in omaggio al giovane campione (già medaglia d’oro ai mondiali 2018) è stato realizzato anche un telo dall’artista Afran esposto sempre a Olcio.

L’immagine raffigura un sorridente Panizza e i suoi compagni di squadra (Simone Venier, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili) e con loro anche Filippo Mondelli, amico e compagno di Panizza al trionfo ai mondiali di Plovdiv, scomparso prematuramente per un male che lo ha portato via a soli 26 anni. Ci sarà anche lui con loro, è questo il messaggio, sulla barca degli azzurri.

A Mandello ci si prepara dunque a fare le ore piccole per assistere alla finale che si terrà il 27 luglio, nella notte tra lunedì e martedì (2.30 ore italiane) e a Olcio ci si sta organizzando per proiettarla in diretta al centro sportivo.