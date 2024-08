Paralimpiadi di Parigi: al via anche il campione di canoa lecchese Kwadzo Klokpah

Ai 35 atleti lombardi e a tutti gli azzurri “in bocca al lupo” del presidente Fontana

“Sicuro che ognuno darà il massimo per regalarci tante emozioni e medaglie”

DERVIO – Ci sarà anche il campione derviese di canoa Kwadzo Klokpah tra i 35 atleti lombardi in gara alle Paralimpiadi di Parigi dal 28 agosto all’8 settembre 2024. Cresce la pattuglia italiana rispetto a Tokio, salendo da 113 a 141 atleti e facendo segnare un nuovo record azzurro.

“Alle atlete e atleti lombardi, come a tutto il resto della spedizione azzurra alla Paralimpiadi, va il mio grandissimo ‘in bocca al lupo’ – sono le parole del presidente della Regione, Attilio Fontana – sicuro che ognuno darà il massimo per regalarci tante emozioni, e medaglie, per proseguire i successi delle Paralimpiadi di Tokio dove l’Italia, grazie anche alla pattuglia lombarda, risultò la nazione europea più medagliata a partire dalla prima medaglia lombarda, l’argento della nuotatrice Alessia Berra, nativa di Monza e residente a Buccinasco in provincia di Milano”.

Alla vigilia delle gare, anche il sottosegretario regionale allo Sport e Giovani, Federica Picchi, invia un messaggio ad atlete e atleti: “Lo sport – sottolinea Picchi – è anche e soprattutto inclusione e gli azzurri protagonisti a Parigi sono la rappresentazione più alta di quanto ogni disciplina sia ‘per tutti’ e da vivere con gioia e passione”.

In vista dell’inizio delle competizioni, Regione Lombardia annuncia che, come per le Olimpiadi di Parigi, consegnerà a tutti gli atleti lombardi che prenderanno parte ai Giochi paralimpici un attestato di partecipazione e di ringraziamento.