La Civatese espugna il campo di Paderno Dugnano e passa al secondo turno.

Mandello ko a Nova, domani la decisiva gara 3.

CIVATE–L’Edilcasa Civatese espugna il campo di Paderno Dugnano e conquista la semifinale Play Off, la terza nelle ultime quattro stagioni. Per vincere però gli uomini di coach Marco Brusadelli hanno dovuto sudare le classiche sette camicie.

Il primo quarto vede una Paderno piuttosto calda nel tiro da oltre l’arco. Il Civitz insegue e resiste ai continui strappi dei milanesi grazie al solito capitano Daniele Castagna.

La ripresa inizia con l’Edilcasa in ritardo di un canestro (40-38) e la sostanziale parità non si smuove fino a due minuti dalla sirena finale. Con tre difese magistrali e sei liberi su sei i grigiorossi ottengono la vittoria e il diritto di passare il turno.

Miglior marcatore Castagna a quota 28.

“Arrivare in semifinale era il nostro obiettivo stagionale. Non va dimenticata la nostra giovane età: non eravamo e non siamo una corazzata. È la terza semifinale che conquistiamo in quattro anni di serie D, ce la godremo fino in fondo” ha dichiarato coach Brusadelli a fine gara.

EDILCASA CIVATESE – PADERNO DUGNANO 66-61

PARZIALI: 11-18, 28-28, 48-44

CIVATE: Castagna 28, Panzeri 14, Galli 10, Corti 9, Castelnuovo 6, Castelletti 5, Consonni 3, Bosso 2, Capovilla 1, Valsecchi 1, P.Castagna, Negri. All. Brusadelli.

PADERNO DUGNANO: Galli 20, Toffoli 11, Lazzarin 9, Roselli 9, Antonelli 6, Pruni 5, Ribatti 4, Masoli 4, Andolina 2, Brambilla 1, Robboni, Bollani.. All. Croci.

NOVA MILANESE – La Tecnoadda Mandello spreca l’occasione di chiudere il primo turno perdendo ai tempi supplementari sul campo dell’USSA Nova Milanese. I lecchesi dovranno vincere la gara di domani per evitare una clamorosa eliminazione.

Nova Milanese, sconfitta di venti punti a Mandello, non ci sta a perdere davanti ai propri tifosi e gioca una partita di grande agonismo. La Tecnoadda, dopo l’inizio propositivo, si trova a inseguire per tutto l’incontro. Nonostante una prestazione non certo esaltante, i mandellesi hanno la palla in mano a ventiquattro secondi dalla fine sul punteggio di 54-54. Una banale persa rischia di chiudere la partita ai regolamentari, ma Nova non ne approfitta.

All’over time però c’è in campo una squadra sola. La Tecnoadda non segna neanche un punto e perde col punteggio di 64-57

“Abbiamo fatto tanta fatica e attaccato poco il ferro. C’è mancata cattiveria e decisione, ma venerdì entreremo in campo in maniera molto diversa” ha dichiarato coach Marco Pozzi a fine gara.

USSA NOVA MILANESE – TECNOADDA MANDELLO 64-57 (d.t.s)

PARZIALI: 17-18, 35-28, 46-41, 57-57

NOVA MILANESE: Blo 4, Ravasi M., D’apolito 12, Velez 3, Mariani A. 2, Mariani M. 10, Carota 14, Donghi 1, Pozzi 4, Torchio 8, Vaghi, Veggetti 6. All. Perfetti

MANDELLO: Tavola 2, Paduano 11, Balatti, Radaelli 10, Motta R. 6, Niang 6, Crippa 10, De Gregorio, Anghileri 4, Marchesi, Pozzi, Marrazzo 8. All. Pozzi

VERCURAGO – Si chiude contro la San Maurense la stagione della Medinmove Vercurago, sconfitta col punteggio di 53-62.

La partita ha ricalcato quella di settimana scorsa, ossia tre quarti di lotta e poi, nell’ultima frazione, l’esperienza dei pavesi ha fatto la differenza.

Per tutto il primo tempo i giovani coguari erano rimasti in partita, nonostante l’espulsione di Lomasto per somma di tecnici (26-35).

Nella ripresa i lecchesi iniziano con veemenza, mettendo un parziale di 8-2 che preoccupa la squadra ospite. L’eterno Fossati – ex professionista di alto livello – tiene a galla i suoi con tre triple nel terzo quarto (44-52). Nell’ultima frazione Pavia resta quasi sempre in controllo, approfittando di una Vercurago imprecisa in attacco.

I giovani coguari escono comunque a testa alta, dopo una stagione superiore alle attese.

“Buona gara per i miei ragazzi che hanno dato tutto in campo per stare in scia a una squadra che ha perso tre gare dal 5 ottobre a oggi. Siamo stati troppo penalizzati da un arbitraggio non adeguato nel primo tempo, Pavia ha fatto ciò che ha voluto e nel secondo tempo abbiamo dovuto gestire troppo il problema falli. Chiudiamo alla grande un’ottima stagione sportiva con la ciliegina dei play-off per un gruppo e uno staff tecnico esordienti in un campionato seniores” ha dichiarato coach Michele Monti.

MEDINMOVE VERCURAGO – SANMAURENSE PAVIA 53-62

PARZIALI: 12-16, 26-35, 44-52

VERCURAGO: Ratti 10, Combi 8, Ghirlandi 8, Colombo 7, Lomasto 2, Molgora 5, Allevi 11, Bianchi 2, Marchesi, Comi. All. Monti

PAVIA: Pagetti 3, Delfanti ne, Degiorgio 7, Carnevale 3, Fossati 15, Zatti P. 6, Aristi, Sissa 4, Famurewa 15, Capella 10, Zatti E. n.e, Zanaboni n.e. All. Beretta