Play Off Serie D. Mandello vince, a un passo dalla CSilver

La Tecnoadda batte Venegono 81-76

Mercoledì 29 maggio la seconda sfida

MANDELLO – In un palazzetto pieno in ogni ordine di posti la Tecnoadda Mandello porta a casa la prima partita della serie contro l’ASD Venegono Basket. Questa vittoria porta la formazione arancioblu in vantaggio nella serie e le garantisce di poter giocare almeno un’altra partita in casa, anche nel malaugurato caso che non si vinca settimana prossima in trasferta.

Il primo tempo da i giovani mandellesi e gli esperti varesini è in totale equilibrio. Mandello prova a prendere un piccolo margine nel primo quarto (26-25), ma saranno gli ospiti ad andare negli spogliatoi in vantaggio (35-38).

Nella ripresa la Tecnoadda prova il primo vero strappo del match nel terzo quarto, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Il margine guadagnato dai lecchesi viene rintuzzato dai varesini a suon di triple. Nonostante ciò Mandello riesce a mantenere la testa della partita fino al quarantesimo minuto, vincendo col punteggio di 81-76.

“Abbiamo rispettato il nostro piano partita – dichiara coach Marco Pozzi – mettere la gara sul piano dell’intensità e della corsa. Loro sono una squadra forte, ma noi abbiamo giocato una delle migliori partite di questa stagione oggi.”

La seconda sfida tra Mandello e Venegono si giocherà mercoledì 29 maggio sul campo di Venegono Superiore (Va), con inizio alle ore 21.00.

TECNOADDA MANDELLO – ASD VENEGONO BASKET 81-76

PARZIALI:26-25, 35-38, 59-52

MANDELLO: Tavola, Paduano 15, Balatti, Radaelli 15, Motta R. 7, Niiang 9, Crippa 10, De Gregorio, Anghileri 6, Marchesi, Zucchi 5, Marrazzo 14. All. Pozzi

VENEGONO SUPERIORE: Moalli 24, Poggiolini 7, Baratta 6, Bianco 3, Bisognin 17, Caproni, Bologna 3, Saracino 8, Mazzoni 8, Vanoni, Castiglioni n.e, Stellini n.e. All. Racco