Il 24 luglio Openday per la sezione calcio della Polisportiva di Mandello

Un’intera giornata al campo sportivo per le nuove leve dal 2010 al 2015

MANDELLO – Il primo passo per rilanciare il movimento calcistico giovanile a Mandello del Lario. Ci sono stati cambiamenti importanti, in questo periodo all’interno della sezione calcio della Polisportiva Mandello.

Dopo l’annuncio di Marco Zanetti nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra e quella Juniores, è arrivata la nomina di Alfio Riva nel ruolo di responsabile del settore giovanile della sezione calcio. Riva si è subito attivato nel costruire il proprio gruppo di lavoro (gruppo che verrà ufficializzato a breve) attuando anche questa iniziativa, l’Open Day, giornata particolare e sentita da tutto lo staff dirigenziale del calcio mandellese. “La speranza – spiegano dalla società – ovviamente, è quella di rivedere al campo di calcio un folto gruppo di futuri calciatori”.

Per questo motivo, la sezione calcio della Polisportiva Mandello, ha allestito per la giornata di sabato 24 luglio, l’Open Day. Il tutto al campo sportivo di Mandello del Lario. I vari tecnici ed allenatori attendono con grande attenzione, le giovani leve, per avvicinarli al gioco del calcio.

Il programma prevede dalle ore 9 alle 10 uno stage per i nati nel 2010-2011; dalle 10 alle 11 quelli nati nel 2012-2013; dalle 11 alle 12 quelli nati nel 2014-2015. Gli allenamenti sono completamenti gratuiti, ed è aperto anche alle ragazze.

Per eventuali informazioni contattare il 3394755959