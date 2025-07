Polisportiva Mandello, aperte le iscrizioni ai corsi

Iscrizioni aperte dal 14 luglio

I corsi partiranno il prossimo 1 ottobre

MANDELLO DEL LARIO – A partire dallo scorso 14 luglio è possibile iscriversi ai corsi organizzati dalla Polisportiva Mandello, per adulti o bambini. La grande novità di quest’anno è che l’iscrizione si potrà effettuare direttamente sul sito della Polisportiva oppure – il 23, 24, 30 e 31 luglio – anche nella segreteria del centro sportivo di via Pra Magno, dalle 13.30 alle 17.00.

La stagione sportiva 2025/26 prenderà il via il prossimo primo ottobre e si concluderà il 29 maggio. Tutti saranno gestiti da istruttori qualificati EPS/CONI e si svolgeranno al CRAL.

I corsi che partiranno saranno i seguenti: per ragazzi ci saranno Accademia dello Sport (infanzia), Avviamento all’Atletica (scuola primaria), Ginnastica Artistica (infanzia primaria), Giocando con la Danza (3–5 anni), Danza Primi Passi (6–9 anni) e Danza Classica Propedeutica e Principianti (dai 10 anni)

Ancora più ampia l’offerta per gli adulti che prevederà i classici Zumba e Pilates, più diversi corsi per mantenersi in forma a ritmo di danza, oltre al Piloga e al corso di danza classica.

La lista completa è disponibile sul sito www.polisportivamandello.it, insieme a costi e orari.