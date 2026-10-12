Promozione. Giornata amara per le lecchesi: sconfitte per ColicoDerviese, Costamasnaga e Rovagnate

Avvio di stagione complicato per la ColicoDerviese: quarta sconfitta in cinque gare e piena zona play-out

Costa sconfitto 3-0 dal Lissone, il Rovagnate battuto 3-2 con l’Ardita Cittadella

ROVAGNATE – Turno di campionato decisamente amaro per tutte le formazioni lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione. Tris di sconfitte per ColicoDerviese, Costamasnaga e Rovagnate.

La caduta più sonora è quella della ColicoDerviese che perde 4-0 in casa contro l’Altabrianza Tavernerio. I gialloblù non sono riusciti a mettersi in mostra in questo inizio di campionato in cui hanno collezionato quattro sconfitte e una sola vittoria e stazionano saldamente in zona play-out.

Sconfitta interna anche per il Costamasnaga battuto dal Lissone con il punteggio di 0-3. Gli ospiti brianzoli sfruttano al meglio le occasioni create: Mandelli firma l’1-0 al 20′, il raddoppio di Lozza arriva al 45′, Giambrone al 90′ timbra la rete del 3-0.

Analizza la gara il team manager, Mattia Molteni: “Siamo stati sottotono in difesa e davanti inconsistenti con Codianni e Ismail poco incisivi. Il Lissone è una squadra quadrata e ordinata. Hanno sfruttato le nostre incertezze difensive, dobbiamo analizzare gli errori, lavorare e ripartire in vista della prossima gara”.

Trasferta amara infine il Rovagnate battuto 3-2 al termine della gara contro l’Ardita Cittadella. Per i biancorossi commenta la sconfitta il team manager Riccardo Brenna: “Siamo amareggiati. Dopo il primo gol abbiamo reagito e costruito trovando il pareggio con Cortesi a fine primo tempo. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo gestito bene la difesa sulle palle da fermo e davanti non abbiamo sfruttato le occasioni avute”.