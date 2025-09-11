Promozione. La Colico Derviese si rinnova e riparte con Altarelli al comando 

La nuova stagione sarà ricca di novità in casa gialloblù: nuovo campo, nuovo mister e nuova dirigenza

Il ds Dell’Orto: “Vogliamo migliorare i risultati degli anni passati, serve continuità nei risultati”

COLICO – Il campionato di Promozione 25/26 s’appresta a partire domenica 14 settembre e quest’anno il Girone B sarà ricco di squadre del lecchese: Luciano Marana e Olginatese, retrocesse dall’Eccellenza, vorranno riconquistare quanto prima la categoria superiore. Ma anche le altre squadre sono pronte a stupire e giocarsi le proprie carte fino all’ultimo respiro. La Colico Derviese è sicuramente una di queste.

La squadra dell’Alto Lago ha cambiato totalmente look in estate partendo dal terreno di gioco del campo di via Lido. Si passerà, infatti, dal tradizionale manto erboso ad un moderno campo in erba sintetica di ultima generazione che garantisce una maggiore resistenza all’usura, una migliore fruibilità per ogni stagione e minori costi di manutenzione.

Gli interventi realizzati con il sostegno del comune di Colico sono iniziati a metà giugno, e in questi giorni deve essere fatta l’omologazione del sottofondo per poi dare il via alla copertura con il manto sintetico. La Colico Derviese contribuirà al progetto di ammodernamento dell’impianto con l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione a LED. La fine dei lavori è stimata nei primi di ottobre, nel frattempo la società dovrà fare richiesta di inversione di campo alle avversarie sia di Coppa Italia che di campionato.

La rivoluzione in casa gialloblù non si ferma al terreno di gioco infatti, è avvenuta anche a livello dirigenziale: al fianco del presidente Ernesto Maglia e del vice Silvano Dell’Oca si è formato un nuovo direttivo composto da Matteo Castellani, Davide Tenca, Andrea Invernizzi, Alessandro Moiana e Simone Pozzi.

Un’altra nuova figura di rilievo è il direttore sportivo della juniores e della prima squadra, Luca Dell’Orto, che spiega le novità estive tra cui la sostituzione di mister Danilo Battistini con Pietro Altarelli: “Quello di Battistini, dopo tre anni, era un ciclo giunto al termine anche a livello di motivazione dei ragazzi che avevano bisogno di nuovi stimoli. Non è stata una questione di risultati ma c’era bisogno di cambiare scenario con una persona nuova e con uno staff nuovo”.

“Il neo allenatore porta con sé una metodologia di lavoro diversa che darà nuova linfa alla squadra. Quello di cui abbiamo maggiormente bisogno è la continuità nei risultati. Infatti sia nell’ultima che nella precedente stagione nel girone d’andata eravamo tra le prime cinque e nel ritorno siamo crollati. Per questo abbiamo scelto un mister d’esperienza in categoria come Altarelli.”

Pietro Altarelli, ex allenatore della Speranza Agrate, sarà affiancato in panchina da Jeridi Othman come vice. Stefano Tramuzzi è confermato nel ruolo di preparatore dei portieri, mentre Manuel Rusconi è il nuovo preparatore atletico in casa Colico Derviese. Subito dopo l’arrivo del tecnico originario di Monza, il 31 maggio, il direttore sportivo si è mosso subito sul mercato in entrata portando a Colico una decina di nuovi giocatori di qualità e confermando lo zoccolo duro della squadra.

I nuovi arrivi sono: i portieri Matteo Colombo e Niccolo Fattarelli. I difensori: Riccardo Invernizzi e Luca Proserpio. I centrocampisti: Papis Cisse, Angelo Gianola e Danilo Kostic. Gli attaccanti: Lorenzo Colombo, punta classe 1995 ex Pontelambrese e Armando Simone, classe 2006 proveniente dal Civate. Infine è stato promosso in prima squadra il giovane terzino della Juniores, Daniele Morfù.

Dell’Orto commenta le prime uscite del gruppo: “I ragazzi si stanno amalgamando tra loro e con il nuovo mister che gli sta dando una nuova metodologia di lavoro. In particolare, gli sta trasmettendo maggiore fiducia e serenità nello scendere in campo. Il precampionato sta andando bene. Sia nella partita con la Cisanese che col Seregno ho visto tanta voglia di sacrificio da parte dei ragazzi”.

“Queste sfide ci devono mettere nella condizione di essere maggiormente protagonisti sul campo durante la stagione. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare meglio dell’anno scorso e anche dell’anno prima e sono sicuro che sotto la guida di questo mister lo faremo. Sulla griglia di partenza di questo girone ci sono diverse squadre blasonate e anche diverse realtà del lecchese dove ho giocato durante la mia carriera sportiva. Rincontrarle è sicuramente uno stimolo”.

Infine, Dell’Orto commenta il suo ritorno a Colico dove era già stato da calciatore in passato: “Il mio ritorno qui è forse l’unica soluzione che avrei accettato dopo esser stato fermo un anno e dopo aver conquistato una promozione storica con il Rovagnate. Ritorno in un ambiente in cui sono stato bene, dove ritrovo persone che conosco e in cui nutro massima fiducia. La società si è ristrutturata parecchio negli anni e il progetto del nuovo campo in sintetico è stato un incentivo in più nella scelta. Penso che Colico tramite questo nuovo impianto possa diventare un riferimento ancora più importante per tutto il territorio.”

La stagione ufficiale della Colico Derviese si giocherà questa sera, 10 settembre alle 20:30, in Coppa Italia di categoria fuori casa contro l’Olympic Morbegno. Mentre, la prima in campionato sarà domenica 14 settembre contro il Base 96, si giocherà a Seveso alle ore 15:30.