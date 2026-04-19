Promozione. La Luciano Manara vince 3-1 il derby col Civate

Grande successo della ColicoDerviese che batte 2-1 il Lesmo

Vincono Olginatese e Rovagnate, cade il Grent a Meda

BARZANÒ – Manca solo un passo alla Luciano Manara per ottenere il ritorno in Eccellenza dopo un anno di purgatorio in Promozione. I ragazzi di Perego hanno approfittato della caduta esterna del Lesmo, in casa della ColicoDerviese, per mettere tre punti di distanza tra loro e i rivali brianzoli.

L’Olginatese, invece, torna alla vittoria fuori casa contro la Belligina in un match rocambolesco. I bianconeri, sotto di due gol, riescono prima ad accorciare le distanze con Mangili al 44′ e poi a pareggiare al 53′ con Negri. La squadra di Conca non si ferma e mette a segno prima il 3-2 con Catta al 78′ e poi il 4-2 con Braga all’88’.

I bersaglieri conquistano il successo in casa contro il Civate vincendo 3-1. Apre le marcature al 15′ Losa che infila in rete la palla messa in mezzo da Bovis. Poco dopo segna Tamba, partito titolare, al 20′ che raccoglie in area un altro bel cross di Bovis. Poi l’attaccante biancoazzurro si ripete alla mezz’ora risolvendo una mischia in area. Nella ripresa tante occasioni sprecate da parte dei padroni di casa che subiscono la rete del definivo 3-1 con un’azione manovrata risolta da Dorato.

La squadra di Guadagno si giocherà l’ultima chance per mantenere la categoria nel match in casa col Meda che non lascerà di certo punti per strada per giocarsi le sue chance di conquistare un piazzamento play-off.

Sicura dell’accesso alle fasi finali è, invece, la ColicoDerviese di mister Altarelli che ha ottenuto una grande vittoria in casa contro il Lesmo. I gialloblù sotto di un gol sono prima riusciti a pareggiare e poi a ribaltare il risultato grazie alla fenomenale doppietta in ripartenza siglata da Fall.

Per il ds Luca Dell’Orto: “Oggi abbiamo giocato contro un’ottima squadra e abbiamo tenuto bene anche dopo che siamo andati in svantaggio. Avevamo impostato un piano gara diverso, poi però siamo riusciti a colpirli in contropiede. Abbiamo raggiunto il risultato che ci siamo imposti a inizio stagione, proveremo a vincere anche la prossima e insidiare il terzo posto”.

La prossima e ultima gara di campionato della ColicoDerviese sarà l’ennesimo derby lecchese della stagione contro il Rovagnate. La compagine di mister Ziliotto è tornata a vincere dopo tre gare senza successi contro la Vibe Ronchese. Anche i biancorossi in svantaggio sono riusciti a capovolgere il risultato a loro favore grazie alle reti di Palvarini, Sala e Longoni. Infine, il GrentArcadia cade in trasferta contro il Meda per 2-1.