Promozione. La Manara s’aggiudica lo scontro diretto con il Lesmo

I bersaglieri scavalcano il Lesmo al secondo posto grazie al gol di Finiguerra al 90′

In vetta rallenta l’Olginatese, vittorie per Colico e Rovagnate

OLGINATE – Sempre in vetta alla classifica del Girone B di Promozione l’Olginatese di mister Conca che seppur pareggiando, 1-1 contro la Vibe Ronchese, mantiene un punto di vantaggio sulla Luciano Manara che, come l’andata, s’aggiudicata lo scontro diretto col Lesmo per 1-0 scalcandolo al secondo posto in classifica. Decisivo il gol di testa di Finiguerra nel finale di gara che risolve una mischia da calcio d’angolo e regala ai suoi il 13° risultato utile consecutivo.

Mantiene il passo in testa anche la Colico Derviese che vince una gara difficile contro la Base 96 imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Proserpio su rigore al 65′ e di Raba al 75′. Fatica di più il Rovagnate che a Pontelambro va sotto a causa del rigore trasformato da Gerosa al 14′, ma poi ribalta la partita nel secondo tempo con le reti di Zanin al 66′ e Caldirola al 95′.

Commenta la gara il team manager Riccardo Brenna: “Una partita che non è stata facile perchè loro ce la mettono tutta in quanto vogliono salvarsi. Essere andati in svantaggio non ci ha favorito, però siamo stati bravi a riprenderci e fare la nostra partita. Soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo preso in mano il gioco e creato di più”.

“Il gol è arrivato grazie ad un’ottima giocata di Riccardo Sala che ha messo dentro una gran palla per Zanin. Quest’ultimo poi ha fatto l’assist decisivo al 95′ per Caldirola che a tu per tu col portiere l’ha messa dentro. Era importante per noi iniziare bene in una giornata con tanti scontri diretti al vertice”.

Nella sfida di media classifica, invece, arriva un pareggio per 1-1 contro il GrentArcadia in trasferta contro l’Olympic Morbegno. Le due marcature arrivano nel giro di un minuto nel finale di gara: i padroni di casa vanno in vantaggio con Invernizzi all’81’, i lecchesi rispondono immediatamente all’82’ con la rete di Mattia Citterio.

Infine, nello scontro diretto in piena zona play-out tra Rovellasca e Civate i comaschi s’impongono per 2-0 coi gol di Orsi al 60′ e Ponti al 93′. Nulla è valso il cambio in panchina annunciato nella stessa giornata di domenica col ritorno al timone di Pietro Guadagno al posto di mister Giuseppe Di Rienzo.

Racconta la gara il presidente Marco Secomandi: “Dopo un primo tempo con poche occasioni da segnalare, la partita si accende nella ripresa: Scuri al 47′ sbaglia un gol da buona posizione calciando sopra la traversa. Al 50′, ci prova Castelnovo ma il portiere di casa respinge. Al primo tiro in porta da calcio da fermo il Rovellasca passa: la punizione di Orsi rimbalza su una zolla e scavalca il nostro portiere”.

“Un terreno di gioco quasi impraticabile. Al 72′ abbiamo anche preso un palo su calcio d’angolo, ma al secondo tiro i padroni casa hanno segnato ancora, questa volta in contropiede. Pur essendo stata una partita a senso unico, due episodi hanno sancito l’incontro e il risultato finale”.